Премьер высказалась о расходах на строительство Rail Baltica

"Самая большая проблема на данный момент - это финансирование. Министерство сообщения рисует концепции и предполагает, что Министерство финансов будет финансировать, но так не будет! Мое желание - установить максимальный потолок для проекта", - говорит Силиня.

Она также отметила, что сообщение с Ригой очень важно, поэтому еще до начала первого этапа Rail Baltica планируется соединить два рижских вокзала поездами Škoda Vagonka на существующей железнодорожной инфраструктуре.

Однако, по ее словам, если Латвия хочет изучать вопрос о соединении Риги с Rail Baltica, то на этом участке поезда должны быть очень загружены, и тогда только можно будет рассматривать скоростной поезд.

"Это можно будет определить только тогда, когда поезда начнут ходить по этой линии", - добавила Силиня.

Она отметила, что все расходы должны быть минимизированы, а там, где известно, что ничего не будет построено, нужно "обрезать ноги".

В то же время премьер-министр добавила, что важна интеграция с существующей железной дорогой за счет использования имеющихся ресурсов.