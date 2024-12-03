Прокуратура оштрафовала гражданина Молдовы на 7000 евро за предложение взятки в 200 евро пограничникам, сообщает Государственная пограничная охрана.
Гражданин Молдовы оштрафован за попытку дать пограничникам взятку в 200 евро
Взятка была предложена 28 ноября на пограничном пункте Терехово.
Транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы, не прошло государственный технический осмотр в установленном порядке.
Когда пограничник предъявил мужчине отказ в пересечении границы, тот предложил ему взятку в размере 200 евро, чтобы автомобилю было разрешено въехать в Латвию.
Прокуратура оштрафовала иностранца на 7000 евро.
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