Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Гражданин Молдовы оштрафован за попытку дать пограничникам взятку в 200 евро

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: LarysaPol/Shutterstock

Прокуратура оштрафовала гражданина Молдовы на 7000 евро за предложение взятки в 200 евро пограничникам, сообщает Государственная пограничная охрана.

Взятка была предложена 28 ноября на пограничном пункте Терехово.

Транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы, не прошло государственный технический осмотр в установленном порядке.

Когда пограничник предъявил мужчине отказ в пересечении границы, тот предложил ему взятку в размере 200 евро, чтобы автомобилю было разрешено въехать в Латвию.

Прокуратура оштрафовала иностранца на 7000 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх