Каличава также напоминает, что статья 78 Конституции Грузии предусматривает проведение реформ для движения страны в направлении Европейского союза. Невыполнение этого требования также усиливает недовольство общества.

"У грузинского государства есть два основных пути. Один - это Запад, другой - Россия. Думаю, что третьего выбора у нас нет. Мы не можем провозгласить нейтралитет, как Швейцария. Соответственно, если курс на ЕС проваливается, любое правительство теряет смысл своего существования. (…) Думаю, правительство пытается играть в политику силы. Оно получает ответную реакцию. На улицах проходят массовые протесты. Но правительство через политику силы пытается каким-то образом подавить и истощить эти протесты. Цель - вновь централизовать свою власть после кризиса легитимности, который возник в нашей стране после выборов. (…) Отступит ли правительство в этом случае и отзовет свою инициативу? Все зависит от того, насколько сильно будут сопротивляться люди", - сказал профессор.

Протесты в Грузии продолжаются уже шестой день и, кажется, только набирают силу. Признаков того, что правительство готово прислушаться к гражданам, пока нет. Следует помнить, что президентские выборы в Грузии не за горами. Могут ли они стать новым толчком к еще более масштабным протестам?

"Очень важно четко и ощутимо чувствовать поддержку извне. В данном случае я говорю о поддержке со стороны ЕС. Все понимают, что для того, чтобы ЕС мог предпринять какие-то меры против правительства "Грузинской мечты", требуется время, усилия и процедуры. (…) Люди надеются изменить ситуацию в стране, но понимают, что без внешней поддержки в краткосрочной перспективе сломать систему будет очень сложно. (…) И очевидно, что в этой игре у правительства больше ресурсов. Поэтому люди понимают, что для укрепления внутренней легитимности и демонстрации правительства как нелегитимного очень важно выходить на улицы. Но опять же - без внешней поддержки, без более серьезного давления извне этот процесс может стать очень сложным уже через несколько дней или недель", - поделился мыслями эксперт.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии объявили о запрете на въезд в свои страны 11 грузинским чиновникам, включая основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури. Этот шаг связан с нарушениями прав человека в Грузии.

Видео: Интервью с профессором Тбилисского государственного университета

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