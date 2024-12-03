Профессор Тбилисского университета Каха Каличава признает, что в Грузии в последние дни наблюдается кризис политической легитимности. Это борьба за то, что окажется сильнее - прокремлевские силы или воля народа. Он также подчеркивает, что Грузия не может занять нейтральную позицию, то есть стать еще одной Швейцарией. Именно поэтому эта борьба продолжается, в том числе с протестами на улицах страны, и важную роль играет внешняя поддержка или поддержка Евросоюза. Об это профессор рассказал порталу tv3.lv.
Протесты жителей в Грузии постепенно децентрализуются. Сначала они начались в центре столицы возле здания парламента, но теперь начинают распространяться по регионам страны и другим крупным городам, говорит профессор. В целом ситуация достаточно напряженная, поскольку полиция и спецназ применяют к протестующим различные формы насилия.
Цель протестующих, конечно же, изменить решение правительства не двигаться в сторону Евросоюза. Удастся ли протестам добиться этого? Преподаватель Тбилисского государственного университета, призывает взглянуть на этот вопрос в ретроспективе - как Грузия вообще пришла к этим протестам.
Все началось в прошлом году, когда правительство впервые попыталось продвинуть так называемый закон о "российских агентах". Тогда он вызвал широкий общественный резонанс - жители начали протесты, и фактически закон был отозван через несколько дней.
Правительство пообещало больше не возвращаться к этому закону, однако в мае этого года его снова вынесли на рассмотрение.
На этот раз парламентские обсуждения заняли всего 67 минут, после чего закон о "российских агентах" был принят. Этот шаг фактически стал "политическим концом" грузинского правительства, отмечает профессор.
Каличава также напоминает, что статья 78 Конституции Грузии предусматривает проведение реформ для движения страны в направлении Европейского союза. Невыполнение этого требования также усиливает недовольство общества.
"У грузинского государства есть два основных пути. Один - это Запад, другой - Россия. Думаю, что третьего выбора у нас нет. Мы не можем провозгласить нейтралитет, как Швейцария. Соответственно, если курс на ЕС проваливается, любое правительство теряет смысл своего существования. (…) Думаю, правительство пытается играть в политику силы. Оно получает ответную реакцию. На улицах проходят массовые протесты. Но правительство через политику силы пытается каким-то образом подавить и истощить эти протесты. Цель - вновь централизовать свою власть после кризиса легитимности, который возник в нашей стране после выборов. (…) Отступит ли правительство в этом случае и отзовет свою инициативу? Все зависит от того, насколько сильно будут сопротивляться люди", - сказал профессор.
Протесты в Грузии продолжаются уже шестой день и, кажется, только набирают силу. Признаков того, что правительство готово прислушаться к гражданам, пока нет. Следует помнить, что президентские выборы в Грузии не за горами. Могут ли они стать новым толчком к еще более масштабным протестам?
"Очень важно четко и ощутимо чувствовать поддержку извне. В данном случае я говорю о поддержке со стороны ЕС. Все понимают, что для того, чтобы ЕС мог предпринять какие-то меры против правительства "Грузинской мечты", требуется время, усилия и процедуры. (…) Люди надеются изменить ситуацию в стране, но понимают, что без внешней поддержки в краткосрочной перспективе сломать систему будет очень сложно. (…) И очевидно, что в этой игре у правительства больше ресурсов. Поэтому люди понимают, что для укрепления внутренней легитимности и демонстрации правительства как нелегитимного очень важно выходить на улицы. Но опять же - без внешней поддержки, без более серьезного давления извне этот процесс может стать очень сложным уже через несколько дней или недель", - поделился мыслями эксперт.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии объявили о запрете на въезд в свои страны 11 грузинским чиновникам, включая основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури. Этот шаг связан с нарушениями прав человека в Грузии.
Видео: Интервью с профессором Тбилисского государственного университета
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