Главным редактором TVNET стала действующий главный редактор RUS TVNET и руководитель контент-проектов TVNET Эрика Сташкевич.
Эрика Сташкевич начинает работу в должности главного редактора TVNET
В дальнейшем Эрика Сташкевич будет главным редактором как латышской, так и русской редакции TVNET, в свою очередь, Кристине Кравале продолжит работу в должности главного редактора Apollo. Работу продолжат и руководитель Receptes.lv Мадара Станкевича и руководитель Spoki Эвита Раузе. Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис продолжит работу в нынешней должности.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис: "Эрика Сташкевич - многолетняя коллега, которая прекрасно показала себя и как журналист, и как главный редактор RUS TVNET, получив в 2024 году награду Латвийской ассоциации журналистов (LŽA) "Редактор года". Трудовая этика Эрики, глубокое понимание медиаиндустрии и приверженность высочайшим стандартам журналистики еще больше укрепят репутацию TVNET GRUPA как заслуживающей доверия медиагруппы в Латвии. Это особенно важно, когда доверие к СМИ в европейских демократиях достигла своей нижайшей точки".
Главный редактор TVNET Эрика Сташкевич: "Я осознаю, что это огромное доверие ко мне со стороны коллег и огромная ответственность перед лицом наших читателей. Для европейских СМИ сейчас не самое легкое время, нам доверяют всего 30% общественности. Люди не только не доверяют, но и осознанно избегают информации, которую предоставляют СМИ в Латвии и Европе".
"Мы боремся за главный ресурс каждого человека - его время, так как именно читатели дают нам возможность сохранить репутацию независимого и заслуживающего доверия СМИ. Да, мы не можем здесь и сейчас влиять на экономическое состояние страны и благосостояние жителей, чтобы способствовать возможности подписываться на TVNET+, что, в свою очередь, дает нам незаменимую финансовую независимость. Однако в наших силах сдерживать данное обещание - информировать, обучать и воодушевлять общество Латвии, а также заботиться, чтобы каждый читатель, посвятивший нам время, чувствовал удовлетворение. И хотел вернуться! Это будет моей главной целью!".
Член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце: "Опыт, энергия и вклад Эрики неоценимы, и я убеждена, что ее профессионализм и креативность, а также четко сформулированная шкала ценностей привнесут новое дыхание и амбиции во все бренды TVNET независимо от языка. Я верю, что этот шаг станет новой и захватывающей главой для Эрики, предприятия и команды в целом. Успешного и вдохновляющего пути в новой роли!".
Эрика Сташкевич работает в TVNET GRUPA уже более шести лет, была как редактором, журналистом и заместителем главного редактора, так и руководителем контент-проектов TVNET. С 2022 года она была главным редактором RUS TVNET. Эрика Сташкевич получила степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете и степень магистра делового администрирования в Рижском техническом университете.
Главные редакторы брендов TVNET GRUPA - это профессионалы в области медиа, которые отвечают за разработку, реализацию и принятие редакционных решений в отношении редакционной политики брендов. Принятие редакционных решений в TVNET GRUPA - это независимый процесс, на который не влияют коммерческие решения медиакомпании TVNET GRUPA.
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