Эрика Сташкевич начинает работу в должности главного редактора TVNET

"Мы боремся за главный ресурс каждого человека - его время, так как именно читатели дают нам возможность сохранить репутацию независимого и заслуживающего доверия СМИ. Да, мы не можем здесь и сейчас влиять на экономическое состояние страны и благосостояние жителей, чтобы способствовать возможности подписываться на TVNET+, что, в свою очередь, дает нам незаменимую финансовую независимость. Однако в наших силах сдерживать данное обещание - информировать, обучать и воодушевлять общество Латвии, а также заботиться, чтобы каждый читатель, посвятивший нам время, чувствовал удовлетворение. И хотел вернуться! Это будет моей главной целью!".

Член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце: "Опыт, энергия и вклад Эрики неоценимы, и я убеждена, что ее профессионализм и креативность, а также четко сформулированная шкала ценностей привнесут новое дыхание и амбиции во все бренды TVNET независимо от языка. Я верю, что этот шаг станет новой и захватывающей главой для Эрики, предприятия и команды в целом. Успешного и вдохновляющего пути в новой роли!".

Эрика Сташкевич работает в TVNET GRUPA уже более шести лет, была как редактором, журналистом и заместителем главного редактора, так и руководителем контент-проектов TVNET. С 2022 года она была главным редактором RUS TVNET. Эрика Сташкевич получила степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете и степень магистра делового администрирования в Рижском техническом университете.

Главные редакторы брендов TVNET GRUPA - это профессионалы в области медиа, которые отвечают за разработку, реализацию и принятие редакционных решений в отношении редакционной политики брендов. Принятие редакционных решений в TVNET GRUPA - это независимый процесс, на который не влияют коммерческие решения медиакомпании TVNET GRUPA.

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