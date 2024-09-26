Трамп сказал, что Украине стоило уступить президенту России Владимиру Путину в последние месяцы перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года и сообщил, что даже "самые плохие соглашения были бы лучше того, что у нас есть сейчас".

Трамп, который долгое время критиковал помощь США Украине, часто утверждает, что Россия не напала бы на Украину, если бы президентом был он, и что он закончит эту войну, если вернется в Белый дом.

Высказывания Трампа об Украине во время выступления на мероприятии в Северной Каролине последовали за дебатами в начале этого месяца, в ходе которых он демонстративно отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне.

В среду Трамп начал пренебрежительно отзываться об Украине в ответ на недавнюю критику ее президента Владимира Зеленского в адрес Трампа и кандидата в вице-президенты Дж. Д. Вэнса.