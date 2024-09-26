Экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп в среду в своей речи пессимистично охарактеризовал Украину, назвав ее народ "мертвым", а страну "разрушенной", сообщает AP.
Трамп сказал, что Украине стоило уступить президенту России Владимиру Путину в последние месяцы перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года и сообщил, что даже "самые плохие соглашения были бы лучше того, что у нас есть сейчас".
Трамп, который долгое время критиковал помощь США Украине, часто утверждает, что Россия не напала бы на Украину, если бы президентом был он, и что он закончит эту войну, если вернется в Белый дом.
Высказывания Трампа об Украине во время выступления на мероприятии в Северной Каролине последовали за дебатами в начале этого месяца, в ходе которых он демонстративно отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне.
В среду Трамп начал пренебрежительно отзываться об Украине в ответ на недавнюю критику ее президента Владимира Зеленского в адрес Трампа и кандидата в вице-президенты Дж. Д. Вэнса.
Зеленский, который на этой неделе находится в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сказал в интервью The New Yorker, что Вэнс - "слишком радикален", предлагая Украине отказаться от оккупированных Россией территорий, и что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, даже если ему кажется, что знает".
"Нам нужно кое-что срочно обсудить, потому что президент Украины находится в нашей стране и распространяет гадкую клевету в адрес вашего любимого президента - меня", - сказал Трамп.
Он описал Украину как страну, за пределами столицы которой Киева - руины, которой не хватает солдат и которая теряет жителей в результате войны и выезда. Он сомневался, что у Украины остались козыри для переговоров о прекращении войны.
"Любое соглашение - самое плохое соглашение - было бы лучше, чем то, что у нас сейчас, - сказал Трамп. - Если бы они добились плохого соглашения, было бы гораздо лучше (...). Какого соглашения мы можем добиться? Она (Украина) разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах".
Трамп обвинил в конфликте президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, заявив, что Байден "подстрекал" Украину, пообещав помочь ей, вместо того, чтобы настаивать на передаче территории России.
"Байден и Камала позволили этому случиться, давая Зеленскому деньги и боеприпасы", - сказал Трамп.
Говоря о Путине, Трамп сказал, что "он не ангел", но не обвинил его во вторжении в Украину и заявил, что Путин не начал бы войну, если бы в должности президента США был Трамп.
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