В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина угнал полный людей автобус

Ранним утром в полицию поступило сообщение, что в автобусе прозвучали выстрелы после того, как вооруженный мужчина велел водителю сойти с маршрута и несколько пассажиров бросились бежать.

На опубликованной СМИ видеозаписи видно, как несколько автомобилей полиции следуют за автобусом по темным городским улицам. Рядом с автобусом ехал велосипедист, который снимал происходящее, еще один человек снимал все, двигаясь на скейте.

Преследование продолжалось более часа и еще какое-то время после того, как полиция при помощи шипов проколола шины автобуса. После этого автобус окружило спецподразделение SWAT и полицейский через громкоговоритель призвал всех находящихся в автобусе выйти.

"Городской автобус номер 5858, это департамент полиции Лос-Анджелеса. Вы окружены. Выходите по одному с поднятыми руками", - призвал полицейский.

Пассажира, который в ходе происшествия получил огнестрельное ранение, доставили в больницу, где признали мертвым.

Полицейские высоко оценили спокойную реакцию водителя автобуса на угон - он нажал кнопку тревоги, вызвав полицию.

Несмотря на то, что Лос-Анджелес - второй по величине город в США с миллионами жителей, его сеть общественного транспорта недостаточна. В городе всего несколько линий метро, а автобусную сеть часто используют нуждающиеся и маргинализированные жители, в том числе бездомные и люди с психическими проблемами.

Угон автобуса стал очередным инцидентом в сети общественного транспорта Лос-Анджелеса, где в последние месяцы происходили случаи нападений с ножом и стрельбы.

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