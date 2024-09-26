Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

И все же шансы для украинской обороны есть. "Армии РФ может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет, - отмечают в ISW. - Если россияне не возьмут его относительно быстро, на маневренность войск на флангах Угледара может повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение".

Угледар защищает бригада без ротации

Угледар выполняет роль юго-западного форпоста Донецкого фронта с тех пор, как в марте 2022 года армия РФ, наступая на Мариуполь, стремительно захватила Волноваху. Почти сравняв этот райцентр с землей, российские военные использовали его как плацдарм для обстрелов Угледара, а в августе-сентябре 2022 года осуществили первую попытку масштабного штурма. Вторая состоялась уже в начале 2023 года - ее до сих пор называют крупнейшей танковой битвой в войне России против Украины.

Оба наступления успешно отразила 72-я отдельная механизированная бригада (72-я ОМБр), две тысячи бойцов которой держат оборону города и сейчас. Впрочем, сейчас подразделение истощено и вряд ли выдержит длительные бои, отмечают украинские военные аналитики и волонтеры, которые в течение последней недели выступали с призывом отвести подразделение с позиций.

"Держать до последнего - значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо", - пишут OSINT-аналитики проекта Deep State под видео бесконечных обстрелов Угледара, сделанных аэроразведчиками 72-й ОМБр.