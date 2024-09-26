В Эстонии водитель фургона с латвийскими номерами залил 1058 литров топлива и уехал, не заплатив

"Водитель белого фургона с латвийскими номерами залил дизельное топливо в емкости и в бак транспортного средства. После чего он уехал, не заплатив за топливо", - рассказал советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс.

Похищено 1058,57 литра дизельного топлива, ущерб составил 1491 евро.

Для выяснения конкретных обстоятельств дела полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. В настоящее время полиция собирает доказательства для установления личности подозреваемого в совершении преступления.

Полиция Эстонии просит всех, кто видел белый фургон с латвийскими номерами LO-6875 или имеет дополнительную информацию по делу, сообщить об этом на электронную почту renee.sildnik@politsei.ee.

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