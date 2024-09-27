Великобритания ввела санкции в отношении судов, перевозящих российский сжиженный природный газ

Правительство сообщило, что это первый раз, когда оно использовало новые юридические полномочия непосредственно против перевозчиков СПГ. Санкции были применены к компаниям White Fox Ship Management и Ocean Speedstar Solutions OPC.

Правительство Великобритании напоминает, что вместе с США и ЕС в этом году уже наложили санкции на проект "Арктик СПГ-2", и проект был вынужден снизить производство.

"Сегодняшние действия являются продолжением наших совместных с союзниками усилий по пресечению попыток России максимизировать свои будущие доходы от продажи энергоносителей - основного источника финансирования войны Путина в Украине", - говорится в сообщении правительства.

В середине сентября 13 судов попали под санкции США и Великобритании в связи с поставками оружия из Ирана в Россию.

Днем позже Великобритания наложили санкции еще на десять судов из так называемого "теневого флота" России, которые использовали незаконные методы, чтобы уклониться от установленных Западом ограничений на российскую нефть. По словам правительства Великобритании, они все "работали круглосуточно, чтобы транспортировать как можно больше российской нефти".

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