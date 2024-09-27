"Он меня не знает". Трамп встретится с Зеленским

"Президент Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним завтра с утра в 9:45 в башне Трампа", - сообщил журналистам Трамп в четверг, 26 сентября.

"То, что происходит в Украине, постыдно. Так много смертей, так много разрушений. Это ужасно", - сказал Трамп.

Трамп сообщил о предстоящей встрече через несколько часов после того, как Зеленский в Белом доме встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которая является соперницей Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Зеленский на этой неделе находится в США, где принимает участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В то же время кандидат в президенты США дал понять, что недоволен высказываниями Зеленского журналу The New Yorker, когда президент Украины высказал мнение, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну".

"Я действительно думаю, что не согласен с ним. Он меня не знает", - сказал Трамп, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста о высказываниях Зеленского.

"Я думаю, мы сможем достичь соглашения" об окончании войны, добавил Трамп.

Трамп часто заявлял, что Россия не напала бы на Украину, если бы он был президентом, и что он закончил бы эту войну, если бы вернулся в Белый дом.

Трамп в среду во время речи пессимистично охарактеризовал Украину, назвав людей в нем "мертвыми", а страну - "разрушенной". Он также заявил, что Украине следовало уступить Путину в последние месяцы перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, и сообщил, что "даже самое плохое соглашение было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

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