Глава Банка Латвии прокомментировал введение налога солидарности для банков

Он отметил, что финансирование безопасности потребуется в течение не одного, двух или пяти лет, но и дольше, поэтому лучше найти устойчивое решение.

"Мы считаем, что было бы очень хорошо увязать взнос солидарности банков с ростом кредитования. Если кредитование слишком низкое, государство собирает этот налог на сверхприбыль, но если банки лучше выполняют свою работу, кредиты выдаются активнее, что отражается в ускорении экономического роста, это преимущество будет постоянным, а государство получит больше поступлений от других налогов", - сказал президент Банка Латвии.

Он подчеркнул, что важно, чтобы от налога не пострадали банки, которые активно занимаются кредитованием и способствуют росту экономики. Например, сегмент малых банков за последние четыре года увеличил свой портфель почти на 50%. Если они продолжат быстро наращивать кредитный портфель, то не должны пострадать.