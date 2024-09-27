Желающие незаконно пересечь границу сконцентрированы близи Латвии в достаточном количестве, заявил на Латвийском телевидении в интервью передаче "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.
Пуятс: вблизи Латвии большое количество желающих незаконно пересечь границу
Он сообщил, что недавно произошло нападение на пограничника, была предпринята неудачная попытка отобрать огнестрельное оружие.
"Ни на один момент мы не можем переходить в стандартный режим работы пограничной охраны мирного времени, все время нужно сохранять готовность реагировать на агрессию со стороны нарушителей", - признал Пуятс.
Он упомянул, что зачастую даже небольшие наряды пограничников, например, в составе двух пограничников, задерживают группы нарушителей численностью до 20 человек.
В Государственной пограничной охране сейчас не хватает 15% сотрудников, подчеркнул генерал, положительно оценив то, что в следующем году на нужды погранохраны запланированы дополнительные 15 млн евро, которые в том числе пойдут на повышение вознаграждения на 10% и надбавки.
Пуятс признал, что вознаграждение является одним из важнейших факторов привлечения рабочей силы в Государственную пограничную охрану.
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