В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка

По сведениям WSJ и Reuters, затонула подлодка класса Zhou - первая субмарина такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где ее оснащали перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Под завесой секретности

Неизвестно, было ли на подлодке в момент затопления ядерное топливо, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.