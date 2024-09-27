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В Плявниеках у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина и весы

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Наркотики. Иллюстративное фото
Наркотики. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В рижском микрорайоне Плявниеки у мужчины нашли 100 граммов амфетамина и весы, сообщает агентство LETA.

Полиция получила информацию о мужчине, который хранит наркотики. В ходе расследования было установлено его местонахождение.

24 сентября стражи порядка в Плявниеках задержали мужчину 1982 года рождения. Во время проверки у него было найдено около десяти граммов амфетамина. В ходе обыска в квартире у мужчины было изъято чуть более 108 граммов амфетамина и весы.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.

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