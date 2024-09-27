В Плявниеках у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина и весы

Полиция получила информацию о мужчине, который хранит наркотики . В ходе расследования было установлено его местонахождение.

24 сентября стражи порядка в Плявниеках задержали мужчину 1982 года рождения. Во время проверки у него было найдено около десяти граммов амфетамина. В ходе обыска в квартире у мужчины было изъято чуть более 108 граммов амфетамина и весы.