В рижском микрорайоне Плявниеки у мужчины нашли 100 граммов амфетамина и весы, сообщает агентство LETA.
В Плявниеках у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина и весы
Полиция получила информацию о мужчине, который хранит наркотики. В ходе расследования было установлено его местонахождение.
24 сентября стражи порядка в Плявниеках задержали мужчину 1982 года рождения. Во время проверки у него было найдено около десяти граммов амфетамина. В ходе обыска в квартире у мужчины было изъято чуть более 108 граммов амфетамина и весы.
Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.
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