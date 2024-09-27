Паралимпийская чемпионка Диана Круминя, ранее Диана Дадзите, в интервью журналу Ieva рассказала о том, как познакомилась с мужем.
Диана Круминя рассказала историю знакомства с мужем
Диана, которая вышла замуж два года назад, рассказывает в интервью, что познакомилась со своим мужем Эгоном Круминьшем во время дистанционного обучения. "Мы оба закончили среднюю школу намного позже своих сверстников, в 2021 году, заочно. Я дотянула до девятого класса, но с учебой все шло, как шло. Сестра уговорила закончить школу. В школе был чат, где мы все отправляли друг другу ответы на домашние задания. Я попросила его прислать ответы и добавила, что должна ему кофе. Без всякого подтекста. Мы впервые встретились в Сигулде, это был прекрасный майский день, мы пошли посидеть у утеса Зварте. Кофе в тот день мы не купили, но проговорили с трех дня до десяти вечера.
Когда прощались, о продолжении речи не шло, но вечером он написал, спросил: когда второе свидание? Я ответила, что это вообще-то было не свидание!
Второй раз встретились в конце мая, показалось - станем больше, чем просто друзьями. В то время я еще жила в Германии, но в июне, когда больше не было тренировок, вернулась в Латвию. Мы начали встречаться, а после Паралимпийских игр в Токио Эгон сделал мне предложение. Это было рано утром, он спросил, не сделаю ли я кофе, я сказала: "Серьезно? Я только что проснулась!". Когда я вернулась, он попросил меня заглянуть в карман его брюк. Я посмотрела, там была коробочка с серьгами. Должно еще что-то быть. Еще одна коробочка. И там кольцо", - вспоминает Диана.
"До встречи с Эгоном я была одна три года, и мне было просто прекрасно! Я поняла, что могу все делать сама. Если бы сейчас лопнула шина у автомобиля, я могла бы поменять ее сама.
Думаю, что девушкам в инвалидных колясках определенно сложнее заводить отношения, потому что сначала нужно перебороть себя. Кажется - кому ты такая нужна?
"А у некоторых мужчин есть стереотип, что у девушки должны быть длинные ноги", - добавляет Диана.
Как уже сообщалось, Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них приняли участие около 4400 параспортсменов из 186 национальных паралимпийских комитетов.
Видео: Фанаты встречают латвийских паралимпийцев у Памятника Свободы.
Две золотые медали на Паралимпийских играх в Париже завоевали латвийские параспортсмены: наездник Рихард Сникус со своей лошадью King of the Dance и Диана Круминя в метании копья. Айгар Апинис выиграл серебро в метании диска.
Фото: Церемония награждения Дианы Крумини на Паралимпийских играх
Полное интервью с Дианой Круминей читай в номере журнала Ieva от 25 сентября!
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