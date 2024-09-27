Диана Круминя рассказала историю знакомства с мужем

Диана, которая вышла замуж два года назад, рассказывает в интервью, что познакомилась со своим мужем Эгоном Круминьшем во время дистанционного обучения. "Мы оба закончили среднюю школу намного позже своих сверстников, в 2021 году, заочно. Я дотянула до девятого класса, но с учебой все шло, как шло. Сестра уговорила закончить школу. В школе был чат, где мы все отправляли друг другу ответы на домашние задания. Я попросила его прислать ответы и добавила, что должна ему кофе. Без всякого подтекста. Мы впервые встретились в Сигулде, это был прекрасный майский день, мы пошли посидеть у утеса Зварте. Кофе в тот день мы не купили, но проговорили с трех дня до десяти вечера.

Второй раз встретились в конце мая, показалось - станем больше, чем просто друзьями. В то время я еще жила в Германии, но в июне, когда больше не было тренировок, вернулась в Латвию. Мы начали встречаться, а после Паралимпийских игр в Токио Эгон сделал мне предложение. Это было рано утром, он спросил, не сделаю ли я кофе, я сказала: "Серьезно? Я только что проснулась!". Когда я вернулась, он попросил меня заглянуть в карман его брюк. Я посмотрела, там была коробочка с серьгами. Должно еще что-то быть. Еще одна коробочка. И там кольцо", - вспоминает Диана.