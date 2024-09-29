Число студентов в прошлом году по сравнению с 2005 годом сократилось на 44%, следует из отчета Министерства образования и науки (IZM) о высшем образовании в Латвии в 2023 году.
За последние 18 лет в Латвии уменьшилось количество студентов. Министерство назвало причины
По данным Центрального статистического управления, в 2005 году в латвийских вузах обучалось 131 125 студентов. Это было самое большое количество студентов с 2000 года. После 2005 года количество студентов постепенно уменьшалось. Самое быстрое снижение можно наблюдать в период с 2009 по 2014 год - количество студентов сократилось на 17 975 студентов.
С 2005 года количество студентов по направлению "Образование" сократилось более чем в три раза. В 2005 году по этому направлению обучалось 16 007 студентов, но в 2023 году их количество сократилось до 4 687 студентов.
Количество студентов в тематической группе "Общественные науки, коммерческие науки и право" сократилось на 46 014 студентов. В 2005 году по данному направлению обучалось 71 049 студентов, а в 2023 году - 25 035 студентов.
Уменьшилось количество студентов и в таких тематических группах, как "Гуманитарные науки и искусство" и "Машиностроение, производство и строительство".
При этом количество студентов в тематической группе "Здравоохранение и социальное обеспечение" увеличилось вдвое.
В 2005 году по этому направлению обучались 6793 студента, а в 2023 году их количество увеличилось до 14145. Увеличилось также число студентов по естественным наукам, математике и информационным технологиям.
Тенденция к снижению общего количества студентов в Министерстве образования и культуры объясняется демографическими процессами. Число жителей сократилось на 16% с 2005 по 2023 год, а количество жителей в возрасте от 20 до 39 лет сократилось на 29%.
Наибольшее количество зачисленных студентов было в 2006 году - 45 047 зачисленных студентов.
С тех пор количество поступающих уменьшилось. Хотя в 2023 году произошел самый большой рост числа поступивших студентов с 2022 года - на 2452 студента больше, чем годом ранее, - в Минобразования объясняют это структурными изменениями, в результате которых существующие студенты были перезачислены в новом структурном подразделении.
С другой стороны, наибольшее количество студентов окончило университет в 2007 году - 26 752 выпускника. С 2010 года наблюдается устойчивое снижение количества выпускников. Однако в 2023 году их количество выросло на 637 человек по сравнению с предыдущим годом. Это самый большой рост с 2018 года.
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