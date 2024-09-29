За последние 18 лет в Латвии уменьшилось количество студентов. Министерство назвало причины

По данным Центрального статистического управления, в 2005 году в латвийских вузах обучалось 131 125 студентов. Это было самое большое количество студентов с 2000 года. После 2005 года количество студентов постепенно уменьшалось. Самое быстрое снижение можно наблюдать в период с 2009 по 2014 год - количество студентов сократилось на 17 975 студентов.

С 2005 года количество студентов по направлению "Образование" сократилось более чем в три раза. В 2005 году по этому направлению обучалось 16 007 студентов, но в 2023 году их количество сократилось до 4 687 студентов.

Количество студентов в тематической группе "Общественные науки, коммерческие науки и право" сократилось на 46 014 студентов. В 2005 году по данному направлению обучалось 71 049 студентов, а в 2023 году - 25 035 студентов.

Уменьшилось количество студентов и в таких тематических группах, как "Гуманитарные науки и искусство" и "Машиностроение, производство и строительство".

При этом количество студентов в тематической группе "Здравоохранение и социальное обеспечение" увеличилось вдвое.