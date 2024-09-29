Украинская армия в ночь на воскресенье атаковала склад боеприпасов в Волгоградской области России, сообщают агентства УНИАН и УНН со ссылкой на источники.
Видео ⟩ Украинские дроны атаковали склад с российскими боеприпасами в Волгоградской области
Нападение, в котором были задействованы 120 летательных роботов украинского производства, организовано при сотрудничестве армии с различными органами безопасности.
На складе, расположенном в селе Котлубань Волгоградской области, хранятся ракеты, взрывчатые вещества и другие боеприпасы.
Как сообщил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Совета безопасности Украины Андрей Коваленко, на складе якобы хранилась и часть баллистических ракет, поставленных в Россию Ираном, а также их пусковые установки.
🇷🇺#Volgograd ammo depot ? pic.twitter.com/BJAuVYSGpA— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 29, 2024
Цель атаки от линии фронта находится на расстоянии около 600 километров.
На российских сайтах социальной связи распространяются сообщения о том, что были слышны громкие взрывы, за которыми последовал масштабный пожар.
Между тем, российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны и в окрестностях армейского городка в городе Ейске Краснодарского края, а также в Цимлянске, Волгодонске и Самарске Ростовской области.
Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье были сбиты 125 украинских летательных роботов, однако никакой информации о попаданиях или разрушениях, как обычно, не предоставляет.
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