Нападение, в котором были задействованы 120 летательных роботов украинского производства, организовано при сотрудничестве армии с различными органами безопасности.

На складе, расположенном в селе Котлубань Волгоградской области, хранятся ракеты, взрывчатые вещества и другие боеприпасы.

Как сообщил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Совета безопасности Украины Андрей Коваленко, на складе якобы хранилась и часть баллистических ракет, поставленных в Россию Ираном, а также их пусковые установки.

Цель атаки от линии фронта находится на расстоянии около 600 километров.

На российских сайтах социальной связи распространяются сообщения о том, что были слышны громкие взрывы, за которыми последовал масштабный пожар.

Между тем, российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны и в окрестностях армейского городка в городе Ейске Краснодарского края, а также в Цимлянске, Волгодонске и Самарске Ростовской области.

Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье были сбиты 125 украинских летательных роботов, однако никакой информации о попаданиях или разрушениях, как обычно, не предоставляет.

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