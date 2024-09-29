В распоряжение издания исследовательской журналистики The Insider попали сотни официальных документов, связанных со смертью в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Фото ⟩ The Insider располагает документами, свидетельствующими об отравлении Навального
Судя по ним, власти целенаправленно убрали все упоминания о симптомах, не соответствующих официальной версии смерти Навального. Как утверждают врачи, эти симптомы однозначно указывают на то, что оппозиционер был отравлен.
Среди прочего в распоряжение The Insider попали две версии отказа в уголовном деле, подписанные следователем Александром Варапаевым. В более ранней версии симптомы Навального описаны так:
"Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения".
В более поздней - окончательной версии - упоминания боли в животе, рвоты и судорог уже нет:
"Далее, состояние осужденного Навального А.А. резко ухудшилось, о чем незамедлительно было сообщено начальнику филиала "Медицинская часть Nº7" ФКУЗ МСЧ -11 ФСИН России Лисюку А.В., который по прибытию принял решение о помещении осужденного Навального А.А. в медицинскую часть, а также вызове бригады скорой медицинской помощи".
Документы подтверждают заявления Юлии Навальной о том, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на резкую боль в животе".
Как отметил специалист по интенсивной терапии Александр Полупан, лечивший Навального в Омской больнице после отравления "Новичком" в 2020 году, указанные в документах симптомы не соответствуют официальной версии.
"Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок"), но только не при накожном применении, а при внутреннем", - заявил он.
Другие медики, у которых брал интервью The Insider, также согласны с выводами Полупана.
Другие факты тоже говорят в пользу использования яда - власти долгое время не возвращали тело и не разрешали проводить альтернативную экспертизу.
Фото: Напротив российского посольства проходит мероприятие активистов в честь дня рождения Навального
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