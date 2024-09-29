Фото The Insider располагает документами, свидетельствующими об отравлении Навального

"Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок"), но только не при накожном применении, а при внутреннем", - заявил он.