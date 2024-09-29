Видео Задержанный за нападение на Леонида Волкова путешествовал по поддельному латвийскому паспорту

Отвечая на вопросы через открытое окно первого этажа, Штурба излагает свою версию. Она проста - у него регулярно крадут паспорт. Несколько раз это происходило за границей. "В тюрьме я еще писал заявление, что у меня был украден паспорт. За границей воруют, и я, честно скажу, поверхностно отношусь к документам. Сейчас я прячу документы отдельно", - рассказал Штурба.

Штурба вышел из Лиепайской тюрьмы пару недель назад. Сидел за старые магазинные кражи. На выходе сделал новый паспорт, потому что предыдущего уже не было. Он отрицает, что продавал паспорт кому-либо в целях получения прибыли.

Передача De Facto выяснила, что о документе, данными которого пользовался Блинов, Штурба только в этом году в августе, незадолго до выхода из тюрьмы, сообщал как об утерянном якобы в декабре прошлого года. Это означает, что только недавно паспорт был аннулирован.

"В соответствии с предоставленной вами информацией Госполиция примет все необходимые меры для расследования возможного факта подделки документов", - заявил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Он допускает, что следствию придется сотрудничать с Польшей, где Блинов сейчас находится под стражей. "Нет сомнений, что следователи Госполиции решат вопрос о самом лучшем методе каким-либо образом получить эту информацию", - уверен Трофимов.

В фильме соратников Навального также звучат упоминания о том, что Невзлин вместе с сообщником Блиновым с помощью незаконных платежей пытались или добились возбуждения уголовного производства в отношении бывшего исполнительного директора антикоррупционного фонда, основанного Навальным, Владимира Ашуркова.

"Это фундаментально важнейшее из того, с чем мы должны разобраться. И если такой факт где-то может подтвердиться, то это вопиюще и должна быть острая реакция", - заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

Начальник Госполиции Арманд Рукс отрицал, что такое обсуждение уголовных процессов возможно. Известно, что латвийские следователи и прокурор опросили Ашуркова в Великобритании, но это произошло в рамках ранее начатого дела.

Полиция и прокуратура, впрочем, пока от комментариев по поводу последнего фильма ФБК воздерживаются.

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