Поезд в Бабите переехал мужчину, а в поезде на Саулкрасты умер пассажир

Вызов поступил около 18:10. Мужчина в момент происшествия был на путях и скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. Точные причины происшествия в полиции еще выясняют.

В свою очередь, в поезде Саулкрастского направления в воскресенье скончался пассажир, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Как сообщили в службе, вызов о том, что одному пассажиру стало плохо в поезде, поступил в 18:30. Спасти жизнь пассажира было уже невозможно.

В ожидании медиков поезд Рига - Скулте стоял на станции Саркандаугава.

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