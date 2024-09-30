В целом эта неделя будет благоприятной для завершения важных дел и духовных поисков. Астрологи DailyHoro называют это время периодом озарений, принятия важных решений. Многих людей с проблемами ждет окончание черной полосы.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября: забудьте о проблемах - черной полосе конец!
Овен
Овнам предстоит непростая неделя, несмотря на то, что звезды сейчас предрасположены к тому, чтобы помогать представителям данного знака Зодиака. Астрологи рекомендуют Овнам проявить сдержанность по отношению к другим людям, направить свое обаяние и харизму в правильное русло. Не нужно гнуть свою линию. Пришло время поставить перед собой новые интересные цели.
Телец
С 30 сентября по 6 октября Тельцов ждет период большой удачи. Особенно ощутимой она будет для тех, кто занимается цифрами. Речь идет о бухгалтерах, преподавателях математики и так далее. В конце недели возможны существенные спонтанные улучшения на личном фронте, на работе. Не стоит раскрывать свои карты окружающим и делиться с ними планами. Необходимо сохранять в секрете важную информацию, чтобы избежать рисков.
Близнецы
Самым неблагоприятным днем для Близнецов будет понедельник. Пятница и выходные станут хорошим временем для отдыха и деловой активности. Дома можно провести время наедине с собой, чтобы расслабиться и восстановить силы. Хорошее самочувствие будет очень важным для психологического состояния. На пути к достижению поставленных стоит быть настойчивее, смелее, решительнее.
Рак
Ракам стоит научиться говорить "нет" окружающим людям. На этой неделе лучше поставить в приоритет личные дела и не помогать другим в ущерб себе. Звезды и планеты очень созидательны и излучают позитивную энергию. Если будет трудно принять решение, можно попросить совет у кого-нибудь из близких. Поднять настроение помогут покупки. Легкий шопинг никому не помешает, но слишком увлекаться, конечно, не стоит.
Лев
Львам астрологи рекомендуют сфокусировать внимание на финансовой сфере жизни. В любви и отношениях удача тоже будет рядом с ними, поэтому важно проявлять активность и тут. Еще эксперты говорят, что лучше не делать замечаний любимому человеку, не критиковать его без повода. Субботу и воскресенье лучше провести вместе. Если любимого человека нет, стоит посвятить время родным и друзьям.
Дева
У Дев обострятся память и внимание, поэтому им принесут пользу новые знания, новые дела. Астрологи советуют выходить из зоны комфорта, а также заниматься самыми важными делами, особенно теми, которые выполняются легче и быстрее всего. Девы могут стать более мечтательными, что часто идет им на пользу. С другой стороны, не нужно витать в облаках - сейчас необходимо сосредоточиться на самом главном.
Весы
Обдуманные решения хорошо отразятся на удаче этих людей в любви и в делах. Можно тратить деньги на себя любимых. Звезды помогут представителям данного знака ступить на путь удачи. Стоит занять не оборонительную позицию, а выжидательную. И в любви, и в делах это будет очень полезно. Важно дождаться удобного случая для активных действий и инициативы. Этот момент может наступить уже в понедельник. Можно положиться на интуицию.
Скорпион
Чтобы привлечь успех, важно мыслить позитивно. В этом нет ничего сложного, особенно для Скорпионов, которые умело настраивают себя на нужную волну в той или иной ситуации. Проще всего это будет сделать именно сейчас, когда звезды будут предельно активными и созидательными. Также стоит опасаться вспышек агрессии из-за деструктивного Марса. На работе можно ждать продвижения в делах.
Стрелец
Эксперты советуют Стрельцам в первые пару дней этой недели быть предельно внимательными. Не стоит рисковать и делать необдуманные шаги. Это касается не только работы, но и любовной сферы жизни. Конец недели идеален для получения знаний, подготовки к экзаменам. Жизненные принципы Стрельцов могут претерпеть изменения - к этому тоже стоит быть готовыми.
Козерог
У Козерогов возможны резкие перепады настроения, но в целом эмоциональный фон будет более положительным, чем ранее. Любые шансы, предоставленные Вселенной, людям этого знака надо использовать в своих целях. Стоит цепляться за каждую возможность. Физическую активность тоже можно повысить. Звезды сделают так, что Козероги будут меньше уставать.
Водолей
Сейчас Водолеи могут руководствоваться интуицией и голосом сердца - сказать за это спасибо стоит Меркурию. Адаптироваться к трудностям и новым условиям будет гораздо проще, чем обычно, но осторожность все равно не помешает. На буднях лучше посвятить больше времени работе, а на выходных - романтике, отдыху, знакомствам. Это идеальная неделя для смены имиджа.
Рыбы
Боевой дух Рыб сейчас очень силен. Нужно лишь поддержать его правильным настроем и постановкой верных задач. Поднять настроение смогут умеренные покупки, общение с близкими, романтика и свидания. Важные дела откладывать не стоит. Пришло время разобраться со всем, что беспокоит. В середине недели и на выходных полезно будет сменить обстановку, отправиться в поездку, знакомиться с людьми, искать новые увлечения.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!