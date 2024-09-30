Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября: забудьте о проблемах - черной полосе конец!

Скорпион

Чтобы привлечь успех, важно мыслить позитивно. В этом нет ничего сложного, особенно для Скорпионов, которые умело настраивают себя на нужную волну в той или иной ситуации. Проще всего это будет сделать именно сейчас, когда звезды будут предельно активными и созидательными. Также стоит опасаться вспышек агрессии из-за деструктивного Марса. На работе можно ждать продвижения в делах.

Стрелец

Эксперты советуют Стрельцам в первые пару дней этой недели быть предельно внимательными. Не стоит рисковать и делать необдуманные шаги. Это касается не только работы, но и любовной сферы жизни. Конец недели идеален для получения знаний, подготовки к экзаменам. Жизненные принципы Стрельцов могут претерпеть изменения - к этому тоже стоит быть готовыми.

Козерог

У Козерогов возможны резкие перепады настроения, но в целом эмоциональный фон будет более положительным, чем ранее. Любые шансы, предоставленные Вселенной, людям этого знака надо использовать в своих целях. Стоит цепляться за каждую возможность. Физическую активность тоже можно повысить. Звезды сделают так, что Козероги будут меньше уставать.

Водолей

Сейчас Водолеи могут руководствоваться интуицией и голосом сердца - сказать за это спасибо стоит Меркурию. Адаптироваться к трудностям и новым условиям будет гораздо проще, чем обычно, но осторожность все равно не помешает. На буднях лучше посвятить больше времени работе, а на выходных - романтике, отдыху, знакомствам. Это идеальная неделя для смены имиджа.

Рыбы

Боевой дух Рыб сейчас очень силен. Нужно лишь поддержать его правильным настроем и постановкой верных задач. Поднять настроение смогут умеренные покупки, общение с близкими, романтика и свидания. Важные дела откладывать не стоит. Пришло время разобраться со всем, что беспокоит. В середине недели и на выходных полезно будет сменить обстановку, отправиться в поездку, знакомиться с людьми, искать новые увлечения.

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