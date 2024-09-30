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В волости Угалес с пешеходного моста упал человек; потребовалась помощь спасателей

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Автомобиль неотложной помощи
Автомобиль неотложной помощи Фото: Shutterstock

В воскресенье, 29 сентября, в волости Угалес Вентспилсского края с пешеходного моста упал человек, сообщает агентство LETA.

Несчастный случай произошел в 11 часов, на место происшествия выехала Пожарно-спасательная служба (VUDG), так как человек своими силами не мог выбраться из канавы.

Спасатели доставили человека до машины Службы неотложной медицинской помощи.

Всего за прошедшие трое суток спасательная служба получила 163 вызова - 39 на тушение пожаров, в том числе на один лесной пожар, 85 - на спасательные работы, а 39 вызовов оказались ложными.

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