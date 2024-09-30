Основательница "Золотого микрофона" отреагировала на новую музыкальную премию Gamma

Она положительно оценивает желание усилить сферу интеллектуальной собственности в Латвии и ее понимание в обществе. Но добавляет, что каждая новая музыкальная церемония обостряет конкуренцию за ресурсы - необходимые для их организации средства от государственных и частных спонсоров, которых в стране мало. Член правления LaMPA подчеркнула, что Латвия - это не США и не Великобритания и Латвию нельзя сравнивать с большими странами, имеющими гораздо более обширные финансовые возможности.

По ее словам, конкуренция, конечно, приносит и положительные результаты. Это способствует повышению качества, за исключением случаев, когда государственные средства, заработанные совместно государством и авторами, используются для создания конкуренции с частными мероприятиями: в этом случае может возникнуть недобросовестная, искажающая рынок конкуренция, которая не приводит к повышению качества.

"Мы обсуждали это с жюри Zelta mikrofons, и многие музыканты сказали мне, что музыканты и продюсеры в ситуации, когда есть и другие награды, только выигрывают: у них больше возможностей появиться на экранах ТВ и в СМИ. Однако пока музыкальная индустрия не получила исчерпывающей информации о новой премии", - говорит организатор Zelta mikrofons.



Она подчеркнула, что Zelta mikrofons - это устоявшийся и зарекомендовавший себя бренд на протяжении почти 30 лет, и в этом ценность этой церемонии. И в отличие от других наград оценки выносит профессиональное жюри. Сейчас идет работа над подготовкой к Zelta mikrofons 2025 - чтобы сделать премию более интересной, престижной и привлекающей еще более широкую аудиторию.



Отметим, что последняя церемония Zelta mikrofons была раскритикована музыкальным миром Латвии. И ряд известных людей высказали упреки в адрес Элиты Милграве и недоумение, что фактически единственная в стране престижная музыкальная премия курируется частным лицом. Тогда же Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров начала работу над учреждением новой музыкальной премии.



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