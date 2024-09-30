В Лигатне за убийство собутыльника задержан парень 2004 года рождения

В понедельник, 23 сентября, в Лигатне Цесисского края в квартире был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудники Госполиции, реагируя на вызов, на месте происшествия констатировали, что мужчине нанесены тяжкие телесные повреждения, в том числе в районе головы, которые, возможно, стали причиной его смерти.

В ходе следственных действий на месте происшествия было выяснено, что между двумя мужчинами во время употребления алкоголя возник конфликт. В результате него мужчина 2004 года рождения нанес тяжкие телесные повреждения мужчине 1973 рождения, из-за чего тот скончался.

Васкане указала, что лица были знакомы друг с другом и ранее они попадали в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями.

Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть пострадавшего. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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