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Видео В Риге женщина на Nissan врезалась в столб и на несколько часов заблокировала дорогу

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Пострадавший в результате аварии автомобиль
Пострадавший в результате аварии автомобиль Фото: thearmi/X

В Риге, в Биерини, женщина-водитель попала в ДТП и заблокировала улицу Лидаку для движения, сообщает передача Degpunktā.

За рулем автомобиля находилась молодая женщина, которая более подробную информацию об аварии раскрывать не захотела. Судя по состоянию автомобиля Nissan после ДТП, не был соблюден скоростной режим.

Разрешенная скорость движения на узкой улочке составляет всего 20 километров в час.

Автомобиль Nissan заблокировал улицу на несколько часов, пока не приехал эвакуатор. Конечно, события привлекли внимание местных жителей.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

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