Видео В Риге женщина на Nissan врезалась в столб и на несколько часов заблокировала дорогу

За рулем автомобиля находилась молодая женщина, которая более подробную информацию об аварии раскрывать не захотела. Судя по состоянию автомобиля Nissan после ДТП, не был соблюден скоростной режим.

Разрешенная скорость движения на узкой улочке составляет всего 20 километров в час.

Автомобиль Nissan заблокировал улицу на несколько часов, пока не приехал эвакуатор. Конечно, события привлекли внимание местных жителей.

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