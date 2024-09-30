Под Даугавпилсом сожгли дорогое авто. Полиция нашла исполнителя и заказчика

Известно, что в ночь на 17 сентября, около 03:20, мужчина поджег BMW X5 2007 года выпуска. Автомобиль полностью сгорел.

В ходе расследования правоохранители установили личность человека, который поджег автомобиль, и заказчика преступления, и 18 сентября 2024 года оба они были арестованы. Во время санкционированного обыска у мужчины 1973 года рождения правоохранители изъяли 100 граммов вещества неизвестного происхождения, возможно, содержащего особо опасные наркотические или психотропные препараты. Для определения точного состава изъятого вещества была назначена судебная экспертиза.

Следует отметить, что оба мужчины ранее уже попадали в поле зрения полиции. Суд постановил заключить мужчину 1973 года рождения под стражу в качестве меры пресечения.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога или иным опасным способом, либо совершенного в крупном размере, либо повлекшего по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного закона. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Госполиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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