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Alexandra Nekrasova

Уехали в Польшу и пропали. Полиция ищет мужчину и женщину

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Марина Павлова и Сергей Катасов-Павлов
Марина Павлова и Сергей Катасов-Павлов Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавших без вести Марину Павлову 1987 года рождения и Сергея Катасова-Павлова 1987 года рождения.

Эти люди 25 сентября отправились в Польшу на автомобиле Chrysler Grand Voyager, и с тех пор их местонахождение не известно.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавших мужчины и женщины и отозваться каждого, кто знает их возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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