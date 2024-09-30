Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавших без вести Марину Павлову 1987 года рождения и Сергея Катасова-Павлова 1987 года рождения.
Уехали в Польшу и пропали. Полиция ищет мужчину и женщину
Эти люди 25 сентября отправились в Польшу на автомобиле Chrysler Grand Voyager, и с тех пор их местонахождение не известно.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавших мужчины и женщины и отозваться каждого, кто знает их возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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