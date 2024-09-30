Вспоминаем события последнего дня сентября. Минфин предложил поднять автомобильный налог на 10%, Рижская дума решила в десять раз увеличить плату за аренду земли Олимпийскому спортивному центру Rimi, а голливудская актриса Ребел Уилсон сочеталась браком с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой. Об этих и других новостях понедельника, 30 сентября, читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 30 сентября ⟩ Налог на авто вырастет, полиция проверяет BKUS и на экранах - новый фильм Копполы
Новости Латвии:
Минфин подал на согласование поправки к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые транспортные средства предприятий, которые предусматривают с 2025 года повышение всех ставок налога на эксплуатацию транспортных средств на 10%.
Мать, ребенок которой попал в больницу с дифтерией и 16 сентября умер, обратилась в полицию с заявлением, в котором просит проверить, было ли ребенку оказано надлежащее лечение и не действовали ли врачи халатно или небрежно, сообщает LSM.lv со ссылкой на Государственную полицию.
Олимпийский спортивный центр Rimi получил письмо из Рижской думы с уведомлением, что в связи с изменениями, внесенными в правила МК № 350, с 1 октября арендная плата за землю будет повышена более чем в десять раз, сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK). Вместо 27 988,52 евро в год придется платить 338 661 евро. После появления этой информации в СМИ столичная Дума пообещала собрать всех за круглым столом и попробовать найти компромисс.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях предъявить обвинение депутату Сейма, семейному врачу Юрису Яковинсу (Союз зеленых и крестьян) и двум адвокатам по уголовному делу о подделке документа.
В Латвии продолжают работать более 60 000 пенсионеров, и не все это делают ради развлечения или чтобы оставаться на рынке труда, но и для того, чтобы выжить и свести концы с концами, отметила в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.
Rīgas nami после реорганизации стало крупным муниципальным предприятием. В капитальном обществе более 500 работников, предприятие обслуживает и сдает в аренду десятки объектов собственности. Однако существенной прибыли столице это не приносит. И получает постоянную критику от должностных лиц думы как за неумелое обслуживание Центрального рынка, так и за плохие ремонтные работы. Чтобы улучшить сотрудничество и обсудить перспективы на будущее, Rīgas nami месяц назад пригласило самых влиятельных лиц самоуправления в поездку по Даугаве, сообщает передача Nekā personīga.
За рубежом:
В ночь на понедельник, 30 сентября, российская армия в четвертый раз за месяц осуществила воздушную атаку на Киев. По предварительной информации, были использованы беспилотники типа Shahed, пишет УНИАН.
Израильские реактивные истребители в понедельник нанесли удары по десяткам целей, связанных с боевой группировкой "Хезболла" в ливанском регионе Бекаа, сообщила израильская армия.
Число погибших в результате урагана "Хелен" в воскресенье выросло до 93 человек, только лишь в штате Северная Каролина жертвами стихии 30 человек, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.
Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон, удостоенный премий "Грэмми" и "Золотой глобус", скончался в возрасте 88 лет.
Голливудская актриса Ребел Уилсон и латвийский дизайнер Рамона Агрума в минувшую субботы сочетались браком на Сардинии, пишет Us Weekly.
Интересное чтиво:
Ужесточение борьбы с "серой экономикой" всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
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