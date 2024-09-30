Россия планирует увеличить военные расходы на 30%

Москва уже увеличила свои военные расходы до уровня, невиданного с советских времен. Она усилила производство ракет и беспилотников для бомбардировок Украины и платит хорошие зарплаты сотням тысяч солдат, воюющих в Украине.

Согласно документу, опубликованному на сайте российского парламента, расходы на оборону должны вырасти до 13,5 триллиона рублей (130 миллиардов евро) в 2025 году. В эту сумму не входят некоторые другие статьи, связанные с войной, например, те, которые Россия называет расходами на "внутреннюю безопасность", и некоторые траты, классифицированные как секретные.

Общие расходы на оборону и безопасность составят около 40% всех государственных расходов России, которые в 2025 году достигнут 41,5 триллиона рублей.

Перед тем, как отправить проект бюджета в российский парламент, Кремль объявил, что наряду с ростом военных расходов увеличит инвестиции и социальную поддержку.

Однако цифры показывают, что военные траты вытесняют расходы в других областях экономики. Запланированные суммы на "национальную оборону" превышают общий объем средств, выделяемых на образование, здравоохранение, социальную политику и экономику.

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