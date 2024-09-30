Нехватка электроэнергии и отключения в Украине неизбежны, и при самом благоприятном сценарии электричество будет отсутствовать до пяти часов в день, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов в области энергетики.
Украинцев даже при самом лучшем раскладе этой зимой ждут регулярные отключения электроэнергии
Как считают в крупнейшей частной украинской энергокомпании ДТЭК, самый благоприятный сценарий предполагает, что Россия снова не атакует энергосистему, а температура не опустится ниже -15 градусов Цельсия.
"У Украины есть краткосрочный план, как пережить эту зиму, но для обеспечения энергетической безопасности в ближайшие зимы нам необходимо децентрализовать энергосистему", - заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.
Главной проблемой этой зимы является повреждение основных электростанций, а не подстанций, большинство из которых защищены укрытиями и быстро ремонтируются, отмечает бывший председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Дефицит электроэнергии и отключения неизбежны", - сказал он. - "Вопрос в том, насколько крупными они будут, а это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Необходима противовоздушная оборона, и параллельно должна идти децентрализация".
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