Украинцев даже при самом лучшем раскладе этой зимой ждут регулярные отключения электроэнергии

Как считают в крупнейшей частной украинской энергокомпании ДТЭК, самый благоприятный сценарий предполагает, что Россия снова не атакует энергосистему, а температура не опустится ниже -15 градусов Цельсия.

"У Украины есть краткосрочный план, как пережить эту зиму, но для обеспечения энергетической безопасности в ближайшие зимы нам необходимо децентрализовать энергосистему", - заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.

Главной проблемой этой зимы является повреждение основных электростанций, а не подстанций, большинство из которых защищены укрытиями и быстро ремонтируются, отмечает бывший председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Дефицит электроэнергии и отключения неизбежны", - сказал он. - "Вопрос в том, насколько крупными они будут, а это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Необходима противовоздушная оборона, и параллельно должна идти децентрализация".

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