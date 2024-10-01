От насосов до якорных лебедок. Би-би-си обнаружила еще несколько поставок европейского оборудования для российских кораблей

Для этих сторожевых пограничных катеров в сентябре 2023 году датский производитель Grundofs по заказу Торгово-промышленного объединения "Кронштадт" ввез в Россию судовой насос, который обошелся в 632 доллара.

Чуть позже, но снова через "Кронштадт", в декабре 2023 года, в Россию пришла другая поставка — для сторожевого корабля проекта 22120, который также находится в ведении ФСБ России.

Для кораблей этого типа ввезли целую партию оборудования, в том числе насос от немецкой Allweiler и компрессор от нидерландской Deno compressors – всего на 46 тысяч долларов.

Для этих поставок в первом случае роль посредника выполняла компания Marind industrial, во втором — Tianjin leasing.

Нидерландская Deno compressors, отвечая на запрос Би-би-си, подчеркнула, что не имела контрактов с группой компаний "Кронштадт" и их китайским посредником, не поставляла оборудование для российского ВМФ и не нарушала санкций.

Датская Grundofs ответила, что после 2022 года прекратила все контакты с поставщиками из России, а также выделила дополнительные ресурсы на "мониторинг продаж, чтобы предотвратить реэкспорт нашей продукции в Россию". Grundofs заявила, что не осуществляла операций с посредником из Турции и требует от клиентов "в определенных странах" подписывать соглашения, запрещающие экспорт продукции в Россию.

Би-би-си также отправила запросы остальным производителям и посредникам и ожидает ответа.

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