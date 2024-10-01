Курт Волкер: И Байден, и Трамп разрешат Украине бить вглубь РФ

- Какую роль играет личное отношение Трампа к Зеленскому, и его, Трампа, обида за отказ Зеленского во время предыдущей кампании помочь с компроматом против сына нынешнего президента Хантера Байдена?

- На самом деле Трамп много раз положительно высказывался о Зеленском. Правда, на прошлой неделе он сказал, что Зеленский - лучший в истории "специалист по продажам". Что каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов. И это вроде бы правда, но всем понятно, какой образ он создает этим высказыванием.

Я думаю, Трамп оценил то, что Зеленский, в целом, не вмешивался в американскую внутреннюю политику, не поддерживал импичмент против него. Разумеется, до этой поездки в Пенсильванию. Но даже сейчас Трамп ничего об этом не сказал, высказался только глава Палаты представителей.

- Как вы считаете, США - вне зависимости от того, кто выиграет выборы - все-таки в какой-то момент разрешат Украине использовать переданное оружие для нанесения ударов по объектам в глубине России?

- Предположу, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, может быть, без громких заявлений, но начнет. Вполне возможно, решения будут приниматься по конкретным поводам, постепенно.