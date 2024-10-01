Латвийский шеф-повар выиграл чемпионат мира по открыванию устриц

Чемпионат проходил в Ирландии в рамках Международного фестиваля устриц и морепродуктов в Голуэе.

Ренарсу удалось открыть 30 устриц за 2 минуты и 5 секунд.

Шеф-повар Ренарс Пурмалис, чье имя у многих ассоциируется с лесом или устрицами, поделился радостной новостью в своем профиле в Facebook.

Радостные эмоции латвийца от победы также можно увидеть на странице мероприятия в социальных сетях:

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