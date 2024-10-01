Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Латвийский шеф-повар выиграл чемпионат мира по открыванию устриц

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ренар Пурмалис
Ренар Пурмалис Фото: stockamann

Шеф-повар Ренарс Пурмалис быстрее других участников открыл три десятка устриц и занял первое место на чемпионате мира по открыванию устриц 2024 года. Поздравляем!

Чемпионат проходил в Ирландии в рамках Международного фестиваля устриц и морепродуктов в Голуэе.

Ренарсу удалось открыть 30 устриц за 2 минуты и 5 секунд.

Шеф-повар Ренарс Пурмалис, чье имя у многих ассоциируется с лесом или устрицами, поделился радостной новостью в своем профиле в Facebook.

Радостные эмоции латвийца от победы также можно увидеть на странице мероприятия в социальных сетях:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх