В России начались массовые задержания подростков за поддержку "украинских террористов"

ФСБ во вторник сообщила, что в 78 регионах России провела операции против "участников радикальных интернет-групп". "Оперативно-розыскные и профилактические мероприятия" были проведены в отношении 252 человек, 156 из которых - несовершеннолетние.

По итогам операции было задержано 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

ФСБ утверждает, что они - "сторонники деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей".

ФСБ также утверждает, что девять несовершеннолетних причастны к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях и в других публичных местах. В ходе обыска было конфисковано огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств и "символика и пропагандистские материалы террористических организаций".

Кроме того, как утверждается, обнаружилась и переписка с "украинскими кураторами" в мессенджере Discord. ФСБ утверждает, что переписка содержит инструкции по саботажу и терактам, а также планы вооруженных нападений.

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