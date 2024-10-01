В Эстонии объявлен в розыск высокопоставленный чиновник-педофил

Теперь стало известно, что Конса 20 сентября был объявлен полицией в розыск .

Пыхъяская окружная прокуратура обвиняет Яануса Конса в изготовлении и распространении детской порнографии и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Согласно обвинению, он написал и распространил несколько текстов, описывающих изнасилование несовершеннолетних. Кроме того, обвиняемый распространял (скачивал и пересылал) фотографии детей, занимающихся сексом.

В ходе расследования также было установлено, что обвиняемый пытался найти несовершеннолетнего сексуального партнера через приложение для общения Snapchat. Обвиняемый представился 14-летним мальчиком и сознательно склонял собеседников к половому акту. Однако никто из несовершеннолетних с обвиняемым не встречался, поэтому прямых жертв не было.