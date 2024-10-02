Ракетный удар Ирана по Израилю во вторник, 1 октября, не останется без ответа. Израиль имеет право и обязанность защищать себя и своих граждан от иранской агрессии, заявила TVNET посол Израиля в Латвии Сандра Симович.
Посол Израиля в Латвии прокомментировала ракетный удар Ирана по Израилю
Симович подчеркнула, что Израиль примет все необходимые меры для защиты своих граждан в соответствии с международным правом. Она также отметила, что международное сообщество должно привлечь Иран к ответственности за это нападение, осудить его действия и признать право Израиля действовать против тех, кто стремится его уничтожить.
Иран совершил это нападение, несмотря на четкие предупреждения международного сообщества воздержаться от этого. Таким образом, Иран раскрыл свое истинное лицо как режима, стремящегося уничтожить Израиль. Иранские лидеры также несколько раз делали подобные заявления публично, подчеркнул посол.
Симович добавила, что атака Ирана свидетельствует о его неспособности продолжать прятаться за спиной своих союзников - ливанской шиитской террористической группировки "Хезболла" и палестинской террористической группировки ХАМАС, чья "эффективность существенно снизилась в результате решительных действий Израиля".
Посол Израиля в Латвии также предупреждает, что действия Ирана значительно увеличивают риск втягивания всего региона в региональную войну и знаменуют собой опасный поворот в продолжающихся усилиях Ирана по дестабилизации системы международных отношений.
Однако Сандра Симович добавила, что, несмотря на это, в произошедшем есть и положительный аспект.
"Атака Ирана и нейтрализация многих выпущенных ракет показывают силу антииранской коалиции, которая формируется на Ближнем Востоке, в регионе, где все больше и больше стран воспринимают Иран как угрозу и демонстрируют растущую решимость бороться с ним", - резюмирует посол.
TVNET уже сообщал, что во вторник, 1 октября, Иран выпустил около 180 ракет по Израилю. Об этом сообщила израильская армия, указав, что было перехвачено большое количество ракет.
Представитель армии Даниэль Хагари заявил, что были "попадания" в центре и на юге страны.
Когда начался ракетный обстрел, на всей территории Израиля, включая Иерусалим, была объявлена воздушная тревога. Примерно через час после объявления о ракетной атаке в армии заявили, что опасности больше нет и люди могут покинуть бомбоубежища.
США, Великобритания, Испания и другие страны решительно осудили ракетный удар Ирана по Израилю.
Иран закрыл воздушное сообщение над Тегераном после ракетного удара. Иранское телевидение показало кадры с улиц иранского города Мешхед, где люди приветствовали нападение на Израиль. Подобные торжества прошли также в Тегеране и ряде других городов.
По сообщениям ливанских СМИ, южные пригороды Бейрута с радостью встретили известие о ракетной атаке: люди стреляли в воздух из автоматического оружия.
В ХАМАС назвали иранский ракетный удар по Израилю героизмом.
В ответ на ракетный удар Ирана по Израилю президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить иранские ракеты.
Израиль временно закрыл свое воздушное пространство и перенаправил прибывающие рейсы в другие аэропорты. Ирак, Иордания и Ливан также объявили о закрытии своего воздушного пространства по соображениям безопасности.
Позже Израиль вновь открыл свое воздушное пространство.
Иран не признает Израиль и поддержал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда террористы убили почти 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли около 250 заложников.
В ответ на нападение 7 октября Израиль начал широкомасштабную военную операцию в контролируемом террористами секторе Газа.
Поддерживая ХАМАС, "Хезболла" уже год обстреливает Израиль ракетами.
Израильские военные на этой неделе объявили об ограниченных наземных операциях против объектов "Хезболлы" в Ливане.
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