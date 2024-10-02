Посол Израиля в Латвии прокомментировала ракетный удар Ирана по Израилю

"Атака Ирана и нейтрализация многих выпущенных ракет показывают силу антииранской коалиции, которая формируется на Ближнем Востоке, в регионе, где все больше и больше стран воспринимают Иран как угрозу и демонстрируют растущую решимость бороться с ним", - резюмирует посол.

TVNET уже сообщал, что во вторник, 1 октября, Иран выпустил около 180 ракет по Израилю. Об этом сообщила израильская армия, указав, что было перехвачено большое количество ракет.

Представитель армии Даниэль Хагари заявил, что были "попадания" в центре и на юге страны.

Когда начался ракетный обстрел, на всей территории Израиля, включая Иерусалим, была объявлена ​​воздушная тревога. Примерно через час после объявления о ракетной атаке в армии заявили, что опасности больше нет и люди могут покинуть бомбоубежища.

США, Великобритания, Испания и другие страны решительно осудили ракетный удар Ирана по Израилю.

Иран закрыл воздушное сообщение над Тегераном после ракетного удара. Иранское телевидение показало кадры с улиц иранского города Мешхед, где люди приветствовали нападение на Израиль. Подобные торжества прошли также в Тегеране и ряде других городов.

По сообщениям ливанских СМИ, южные пригороды Бейрута с радостью встретили известие о ракетной атаке: люди стреляли в воздух из автоматического оружия.

В ХАМАС назвали иранский ракетный удар по Израилю героизмом.