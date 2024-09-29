Со смертью Хасана Насраллы, убитого в ходе израильского авиаудара в ночь на субботу, группировка "Хезболла" лишилась не только своего бессменного лидера, но и почвы под ногами, считают многие аналитики.
"Шах и мат". Хасан Насралла убит. Что ждет "Хезболлу" без него?
"Он не просто символ, он тот, кто стоял за стратегическим и военным мышлением группировки. Несомненно, его смерть будет иметь для нее серьезные последствия", - говорит Зейна Ходр, обозреватель из Бейрута.
Масштаб влияния Насраллы выходит далеко за пределы "Хезболлы". Даже его противники в Израиле и на Западе признают его выдающейся фигурой в политике Ближнего Востока.
Насралла возглавлял "Хезболлу" на протяжении 32 лет, определяя ее политику и военную стратегию, укрепляя ее с помощью Ирана, но при этом сохраняя определенную автономность от Тегерана.
Найти ему равнозначную замену было бы трудно и в обычные времена, а тем более сейчас, когда в результате серии проведенных Израилем операций группировка лишилась многих своих высших командиров, а система ее внутренней безопасности значительно подорвана.
"Он был тем клеем, который скреплял быстро растущую организацию", - считает Моханад Хаге Али, старший сотрудник Ближневосточного центра Института Карнеги.
По его мнению, со смертью Насраллы изменится расклад на всех уровнях — от самой группировки до всей антиизраильской коалиции под эгидой Ирана.
Моральный дух "Хезболлы" сломлен, но как надолго?
Хасан Насралла возглавил "Хезболлу" в 1992 году, после смерти его предшественника Аббаса Мусави, погибшего в ходе израильского ракетного удара.
Мусави тоже считался незаменимым, говорят некоторые эксперты, подобные организации относительно легко находят нового лидера, который долго взращивается в структуре с прицелом на то, что однажды он встанет во главе.
В целом, обычно так и происходит, и "Хезболле" волей-неволей придется объявить нового лидера. От того, каким будет его первый шаг, во многом будет зависеть, как быстро группировка оправится от потери Насраллы.
Основной проблемой в рядах "Хезболлы" в ближайшие дни станет полная деморализация, считают эксперты.
Смерть Хасана Насраллы, который долгое время искусно скрывал свое местонахождение, продемонстрировала военное и разведывательное превосходство Израиля.
После удара по Бейруту, в котором он погиб, "Хезболла" выпустила несколько ракет в сторону Израиля, вероятно, чтобы показать, что она не сломлена, но, по мнению аналитиков, в группировке понимают, что ей нанесен сокрушительный удар.
"Это полномасштабная война, и Израиль использует эту возможность, чтобы ликвидировать структуру руководства и разрушить инфраструктуру "Хезболлы", - считает Фаваз Гергес, профессор международных отношений Лондонской школы экономики.
По его мнению, влияние "Хезболлы" в регионе после смерти Хасана Насраллы уменьшится.
"Это шах и мат! Мы не ослабим давление, нам надо вернуть людей в их дома у северных границ, откуда они бежали, бросив все, и мы двигаемся в этом направлении. Но "Хезболла" рано или поздно может оправиться от удара, и мы должны быть готовы", - сказал израильский военный источник в комментарии Русской службе Би-би-си.
Военный потенциал и политическое будущее
Военный потенциал "Хезболлы" со смертью Хасана Насраллы вряд ли пострадает.
Возможности Насраллы действительно во многом держались на его личных связях в Иране и на его авторитете в глазах иранских спонсоров.
Но в Тегеране понимают, что его смерть - серьезный удар по масштабам иранского влияния в Ливане и по стратегической позиции Ирана на Ближнем Востоке в целом.
Поэтому Иран, скорее всего, поспешит сделать все от него зависящее, чтобы восстановить статус-кво, а это будет включать и военные поставки.
"Хезболла" - не только радикальная военизированная группировка, но и политическая партия, которая входила в состав правительств Ливана с 2005 года и в настоящий момент занимает 15 мест в парламенте.
До 2022 года в коалиции с союзниками, в число которых входит другая радикальная партия "Амаль", у "Хезболлы" было парламентское большинство, но она его потеряла на фоне глубокого экономического кризиса в стране.
Несмотря на это, ее политическое влияние в стране по-прежнему велико.
По мнению Израиля и Запада, Ливан по сути оказался в заложниках у радикалов, и многие ливанские политики тоже с этим согласны, открыто называя "Хезболлу" террористической организацией.
Опросы среди ливанцев с 2019 года тоже показывали нарастающее недовольство действиями "Хезболлы" - ее вовлеченностью в коррупционные схемы, запугиванием населения и попустительством глубокому экономическому кризису.
Возможно, сейчас ливанские сунниты и христиане во власти могут попытаться оттеснить ослабленную и растерянную "Хезболлу" от политики, но механизмы, которые могли бы быть использованы для этого, пока неясны.
Возможный преемник
Новый лидер "Хезболлы" должен быть одобрен не только на всех уровнях внутри организации, но и партнерами в Иране.
Наиболее вероятным преемником Насраллы многие эксперты считают Хашема Сафиддина.
По данным источников, близких к "Хезболле", он тоже находился в эпицентре одного из пятничных ударов Израиля по Бейруту и остался жив.
Пока неясно, был ли он вместе с Насраллой в штаб-квартире или на каком-то другом объекте, попавшем под удар.
Сафиддин - двоюродный брат Хасана Насраллы. Он курирует политическое крыло "Хезболлы" и входит в "Совет джихада" группировки.
В 2017 году Госдепартамент США внес Сафиддина в список разыскиваемых террористов.
Он неоднократно грозил Израилю эскалацией и призывал врагов "приготовиться плакать и рыдать".