"Шах и мат". Хасан Насралла убит. Что ждет "Хезболлу" без него?

Военный потенциал и политическое будущее

Военный потенциал "Хезболлы" со смертью Хасана Насраллы вряд ли пострадает.

Возможности Насраллы действительно во многом держались на его личных связях в Иране и на его авторитете в глазах иранских спонсоров.

Но в Тегеране понимают, что его смерть - серьезный удар по масштабам иранского влияния в Ливане и по стратегической позиции Ирана на Ближнем Востоке в целом.

Поэтому Иран, скорее всего, поспешит сделать все от него зависящее, чтобы восстановить статус-кво, а это будет включать и военные поставки.

"Хезболла" - не только радикальная военизированная группировка, но и политическая партия, которая входила в состав правительств Ливана с 2005 года и в настоящий момент занимает 15 мест в парламенте.

До 2022 года в коалиции с союзниками, в число которых входит другая радикальная партия "Амаль", у "Хезболлы" было парламентское большинство, но она его потеряла на фоне глубокого экономического кризиса в стране.

Несмотря на это, ее политическое влияние в стране по-прежнему велико.

По мнению Израиля и Запада, Ливан по сути оказался в заложниках у радикалов, и многие ливанские политики тоже с этим согласны, открыто называя "Хезболлу" террористической организацией.

Опросы среди ливанцев с 2019 года тоже показывали нарастающее недовольство действиями "Хезболлы" - ее вовлеченностью в коррупционные схемы, запугиванием населения и попустительством глубокому экономическому кризису.