Израиль против "Хезболлы" в Ливане. Вмешается ли Бейрут?

В 1975 году в Ливане разразилась гражданская война, в которой столкнулись три крупнейшие конфессии страны - шииты, сунниты и христиане-марониты. Это дополнительно усилило ливанский конфессионализм.

В Бейруте после израильского авиаудара по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: DW: Hassan Ammar/dpa/picture alliance

После окончания войны в 1990 году в Ливане сделали ставку на сбалансированную конфессиональную систему, призванную лучше учитывать интересы различных групп населения. "Но эта система привела к тому, что одни такие группы то и дело пытаются отстаивать свои интересы в ущерб интересам других групп, - говорит Маркус Шнайдер. - Это ослабляет государство, что проявляется, например, в том, что с 2022 года в Ливане не могут согласовать кандидатуру президента".

Внутренняя разобщенность содействует растущей коррупции. "Когда нет сильного государства, сдерживающего центробежные силы в стране, - поясняет Шнайдер, - возникает олигархическая система, в которой каждый обслуживает самого себя".

Ливан - заложник "Хезболлы"

К тому же в Ливане хозяйничает радикальная шиитская группировка "Хезболла", признанная США, Германией и другими западными, а также несколькими суннитскими арабскими странами террористической организацией. Она возникла в 1982 году во время гражданской войны в Ливане, и с самого начала Иран оказывал ей массивную помощь, в первую очередь военную. В 2022 году вашингтонский Центр Вильсона назвал вооруженное крыло "Хезболлы" "самым мощным негосударственным военным игроком на Ближнем Востоке, а возможно, и во всем мире".

Ливанская армия, Бейрут, март 2024 года Фото: DW: Elisa Gestri/Sipa USA/picture alliance