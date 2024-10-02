Подземный тоннель между Старой Ригой и рынком заменят на пешеходный переход

"Сейчас тут день, а представим себя ночью, когда здесь мало людей, когда не только неудобно, но и как-то страшно спускаться в подземелье. Ну и разного рода товарищи тут тоже тусуются", -рассказал специалист по городскому планированию Нейл Балгалис, проходя с LSM+ по подземному переходу.

Он также отметил, что подземные переходы в центре города - это пережиток времени. Например, подземный переход практически нереально преодолеть людям в инвалидных колясках.

"В 90-х в этих ларьках бушевала жизнь. Мы только проснулись от советской оккупации, все торговали, но потом мы поняли, что тоннель - это неудобства. Это, конечно, вопрос привычки. Но это большое неудобство для самой главной персоны города - пешехода", - поделился Балгалис.

Многие туристы также пользуются тоннелями, что может оставить о Риге не лучшее впечатление, отмечает эксперт.

"На рынок 90% туристов проходит через этот тоннель. Какое впечатление мы оставляем о своем городе? Это же вопрос престижа. Это красная лампочка!" - заявил специалист.