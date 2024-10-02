Жители Риги и гости столицы рассказали, что испытывают некомфортные ощущения от грязи и неприятных запахов в подземных переходах между Старой Ригой и вокзалом. Теперь Рижская дума планирует заменить минимум один тоннель наземными пешеходными переходами. Об этом сообщает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
Подземный тоннель между Старой Ригой и рынком заменят на пешеходный переход
"Сейчас тут день, а представим себя ночью, когда здесь мало людей, когда не только неудобно, но и как-то страшно спускаться в подземелье. Ну и разного рода товарищи тут тоже тусуются", -рассказал специалист по городскому планированию Нейл Балгалис, проходя с LSM+ по подземному переходу.
Он также отметил, что подземные переходы в центре города - это пережиток времени. Например, подземный переход практически нереально преодолеть людям в инвалидных колясках.
"В 90-х в этих ларьках бушевала жизнь. Мы только проснулись от советской оккупации, все торговали, но потом мы поняли, что тоннель - это неудобства. Это, конечно, вопрос привычки. Но это большое неудобство для самой главной персоны города - пешехода", - поделился Балгалис.
Многие туристы также пользуются тоннелями, что может оставить о Риге не лучшее впечатление, отмечает эксперт.
"На рынок 90% туристов проходит через этот тоннель. Какое впечатление мы оставляем о своем городе? Это же вопрос престижа. Это красная лампочка!" - заявил специалист.
В Рижской думе заявили, что планируют разместить наземный пешеходный переход вместо одного из тоннелей.
"Департамент заключил договор о размещении наземного пешеходного перехода на перекрестке улиц 13 Января и Прагас. Мы планируем получить готовый проект в августе следующего года. В рамках проекта предусматривается перестроить светофор и часть дороги с учетом требований доступности среды, чтобы от Центрального рынка до Старой Риги можно было пересекать дорогу по земле", - сказал начальник Управления инфраструктуры сообщения Рижской думы Андрей Уртанс.
Он также добавил, что в будущем возможен пешеходный переход вместо тоннеля от Stockmann к Origo
"Возможно. Это надо смотреть в контексте развития станций. Я думаю, да, наземные переходы удобнее в плане доступности среды - и это приоритет. Про этот переход тоже будем думать", - сказал Уртанс.
Обустройство пешеходного перехода возле рынка может начаться уже в начале 2026 года. Что будет в тоннеле после того, как построят наземный переход - пока не ясно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!