Факты о принцессе болот - клюкве

О том, чем полезна клюква и как ее чрезмерное употребление может повлиять на здоровье и самочувствие, расскажет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

Суперягода, или клюква, которую можно собирать в лесу до поздней осени, известна как королева витамина С.

"Да, в клюкве довольно высокая концентрация витамина С, который помогает бороться с простудой, ускоряет выздоровление и повышает иммунитет в сезон болезней. Однако клюква обладает и многими другими полезными для здоровья свойствами - например, помогает в профилактике заболеваний мочевыводящих путей и способствует улучшению работы кишечника и пищеварительной системы", - говорит Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт Apotheka.

В ягодах клюквы (100 г): 87% воды;

46 ккал;

0,4 г белка;

12,2 г углеводов;

0,1 г жиров;

4,6 г клетчатки;

4 г сахара;

витамины - C, B1, B2, PP, E.

Витамин С для иммунитета и не только

Витамин С - витамин номер один, укрепляющий иммунитет! Его необходимо принимать каждый день, поскольку он не образуется в нашем организме. Витамин С лучше всего усваивается при употреблении свежей клюквы.