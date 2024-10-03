Осеннее лакомство номер один - клюква, принцесса болот, которая, как говорят, обладает широким спектром полезных свойств. Что же на самом деле таит в себе эта красная красавица и когда следует воздержаться от употребления этой кислой ягоды?
Факты о принцессе болот - клюкве
О том, чем полезна клюква и как ее чрезмерное употребление может повлиять на здоровье и самочувствие, расскажет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Суперягода, или клюква, которую можно собирать в лесу до поздней осени, известна как королева витамина С.
"Да, в клюкве довольно высокая концентрация витамина С, который помогает бороться с простудой, ускоряет выздоровление и повышает иммунитет в сезон болезней. Однако клюква обладает и многими другими полезными для здоровья свойствами - например, помогает в профилактике заболеваний мочевыводящих путей и способствует улучшению работы кишечника и пищеварительной системы", - говорит Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт Apotheka.
В ягодах клюквы (100 г):
- 87% воды;
- 46 ккал;
- 0,4 г белка;
- 12,2 г углеводов;
- 0,1 г жиров;
- 4,6 г клетчатки;
- 4 г сахара;
- витамины - C, B1, B2, PP, E.
Витамин С для иммунитета и не только
Витамин С - витамин номер один, укрепляющий иммунитет! Его необходимо принимать каждый день, поскольку он не образуется в нашем организме. Витамин С лучше всего усваивается при употреблении свежей клюквы.
"Не стоит бояться переизбытка витамина С - это водорастворимый витамин, который быстро выводится из организма при необходимости. Однако следует помнить, что интенсивный прием витамина С рекомендуется не более 2-5 недель. Слишком большое его количество в организме может создать нагрузку на почки и даже повлиять на их работу", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka.
Витамин С не только положительно влияет на укрепление нашего иммунитета, но также включает и благоприятно влияет на многие другие процессы в организме - способствует синтезу коллагена, что важно для суставов, сухожилий и кожи. Он защищает клетки от свободных радикалов, укрепляет стенки сосудов, капилляров, способствует заживлению ран, а также участвует в усвоении различных минералов, например железа. Полезно!
Инфекции и воспаления мочевыводящих путей
Когда у нас возникают инфекции мочевыводящих путей, от которых чаще всего страдают женщины, клюква - отличный способ спасти положение! Оказывается, клюква способна изменять рН мочи, делая ее более кислой, а значит, обладает антибактериальным эффектом. Чаще всего причиной воспаления является кишечная бактерия Escherichia coli, которая прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Но активные вещества, содержащиеся в клюкве, препятствуют этому и тем самым защищают от инфекции. "Однако имейте в виду, что клюква не является эффективным средством для лечения самой инфекции. Она лишь снижает риск ее развития", - уточняет фармацевт Марите Шукеле.
Пищеварительные процессы
Как и в мочевыводящих путях, активный компонент клюквы не позволит нежелательным микроорганизмам прикрепиться к стенкам кишечника и проникнуть в ткани, а значит, защитит от развития инфекционных заболеваний.
"Более того, клюква способствует размножению полезных бактерий в кишечнике, поэтому ее даже можно назвать натуральным пробиотиком, благотворно влияющим на наш пищеварительный тракт", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Однако чрезмерное употребление может иметь неприятные последствия и вызвать расстройство желудка, диарею и увеличить риск образования камней в почках, если человек к этому склонен.
Источник антиоксидантов для сердца, печени, зрения, кровеносных сосудов
Клюква хорошо известна как богатый источник антиоксидантов. Среди 20 распространенных фруктов клюква имеет самый высокий уровень фенолов, которые являются подвидом антиоксиданта.
Что делают антиоксиданты, встречающиеся в ягодах?
- Защищают от болезней печени;
- Снижают кровяное давление;
- Улучшают зрение;
- Улучшают здоровье сердца и кровеносных сосудов.
Клюква содержит растительные соединения, оказывающие защитное, антиоксидантное действие. Примите во внимание, что большая часть их находится в кожице ягод и может потеряться в процессе отжима сока.
Для лучшего здоровья полости рта
Клюква содержит проантоцианидины, которые подавляют развитие вредных бактерий во рту, уменьшают кариес, а также могут защитить от заболеваний десен. Ешьте клюкву и забудьте о неприятном запахе изо рта и зубном налете.
! Помните, что клюква также может вызывать аллергические реакции: хотя и редко, но она может вызвать зуд, отек или затрудненное дыхание, особенно у тех, кто чувствителен к аналогичным фруктам, таким как клубника.
Клюква для красоты
Благодаря способности стимулировать естественные процессы регенерации кожи, в том числе выработку коллагена, экстракт клюквы широко используется в косметике и уходе за кожей лица и всего тела - в составе эксфолиантов, кремов, гелей для душа, масок для лица, мыла, пены для ванн, шампуней, бальзамов для губ и т. д.
Свежие, сушеные и замороженные!
Конечно же, чтобы получить максимальную пользу от ягод, их нужно есть свежими, но желание запастись ими впрок явно возникнет, особенно с приближением зимы. Из свежей клюквы можно делать сок, а из сушеной - заваривать чаи, настойки или просто жевать ягоды.
Хранить клюкву долгое время можно очень просто, например: положить в банку, залить чистой водой и убрать. Хранить в холодильнике, но воду следует время от времени менять. Можно хранить клюкву и в сухом виде - чистые ягоды сложите в банку и закройте герметичной крышкой.
Ягоды также можно измельчить и разложить по банкам. Закройте их и храните в холодильнике.
Особой бомбой для здоровья считается пюре из клюквы с медом или чесноком - его также раскладывают по банкам и хранят в холодильнике.
Клюкву также можно смело замораживать, и не стоит беспокоиться - в процессе заморозки витамины не пропадут. Удобнее всего использовать пластиковые герметичные пакеты.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!