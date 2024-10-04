Разбираемся в секс-скандале Пи Дидди: при чем тут Джастин Бибер, Бейонсе и Леонардо ди Каприо

Доказательства? Название песни She Knows ("Она знает") созвучно с She Knowles ("Она - Ноулз"). Ноулз - фамилия Бейонсе. Джей Зи - ее муж, и оба очень дружны с Пи Дидди.

Есть и дополнительные улики - Алия, Лефт Ай и Майкл Джексон все умерли 25 числа (25 августа 2001 года, 25 апреля 2002 года и 25 июня 2009 года соответственно). А Бейонсе, Джей Зи и Пи Дидди все родились 4 числа (4 сентября 1981 года, 4 декабря 1969 года и 4 ноября 1969 года соответственно). И просто ли совпадение, что в 2017 году Джей Зи выпустил альбом под названием "4:44"?

Разумеется, это просто совпадение. Но мотив для подобных "преступлений" в интернете нашли быстро. Якобы Алия, Лефт Ай и Майкл Джексон были главными конкурентами для Бейонсе в год своей смерти.

К этой теории примешивается следующая - якобы следующей жертвой тройки должна была стать певица Тейлор Свифт. Но ту спас Канье Уэст. Как?

В 2009 году Свифт, которой тогда было всего 19 лет, получила награду за "Лучшее женское музыкальное видео" на церемонии MTV Video Music Awards. Но не успела Свифт сказать свою речь, как Уэст вышел на сцену, прервал ее и сказал в микрофон, что лучший клип выпустила Бейонсе.

Как именно это спасло Свифт конспирологи не уточняют. Также в теорию не ложится тот факт, что, когда Бейонсе стала лауреаткой главной награды - "Видео года" - она сама позвала на сцену Свифт и дала ей договорить свою речь.

***

Как и все большие скандалы, история с Пи Дидди обросла множеством недостоверных деталей. А в соучастники к настоящим преступлениям записываются практически все знаменитости, кто имел неосторожность сфотографироваться вместе с Пи Дидди.

Но стоит отделять зерна от плевел. На данный момент, Пи Дидди обвиняется по очень конкретным статьям: сексуализированные насилие, принуждение к проституции, торговля людьми. И пока обвиняемым является только он, а также люди из его команды.

Все остальное - это просто слухи, домыслы или просто конспирология.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!