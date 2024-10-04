Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье.
Разбираемся в секс-скандале Пи Дидди: при чем тут Джастин Бибер, Бейонсе и Леонардо ди Каприо
О чем идет речь
Шон Комбс, известный под псевдонимами Diddy, Puff Daddy и P. Diddy, один из главных артистов американской рэп-сцены. Обладатель трех премий "Грэмми" (всего номинировался 13 раз).
Кроме того он был успешен на ниве продюсерства, раскрыл таких исполнителей как The Notorious B.I.G. и Ашер, а в 1997 году Комбс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный рэп-продюсер года.
Также Пи Дидди принадлежат лейбл Bad Boy Records и продюсерская компания Bad Boy Entertainment. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Мэрайя Кэри, Boyz II Men, Арета Франклин и многие другие. В 2022 году состояние рэпера оценивалось в 1 млрд долларов.
16 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали. Официальные обвинения были объявлены по трем пунктам:
- Заговор с целью рэкета;
- Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации;
- Транспортировка людей с целью вовлечения в проституцию.
Если обобщить и упростить, то обвинения сводятся к следующему.
Пи Дидди с 2008 года "оскорблял, угрожал и принуждал женщин и других людей вокруг него удовлетворять его сексуальные желания, защищать его репутацию и скрывать его поведение". Для этого он якобы "опирался на сотрудников, ресурсы и влияние многогранной бизнес-империи, которую он возглавлял и контролировал, создав преступное предприятие, члены и сообщники которого занимались или пытались заниматься, среди прочего, торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, принуждением к труду, похищениями людей, поджогами, взяточничеством и воспрепятствованием правосудию".
В частности Пи Дидди и его команду обвиняют в том, что те заставляли молодых девушек участвовать в так называемых Freak Offs (сексуализированных вечеринках без границ).
Все это рэпер записывал на камеру и позже шантажировал роликами своих жертв. Кроме того он их избивал и накачивал наркотиками.
В данный момент Пи Дидди по этим обвинениям находится по арестом. Его адвокат пытался добиться выхода по залогу в 50 млн долларов, но суд отказался, посчитав, что Пи Дидди может либо сбежать, либо надавить на находящихся на свободе свидетелей.
Именно после ареста интернет взорвался различными гипотезами, уточнениями, воспоминаниями и теориями. Попытаемся навести в этом порядок.
Связанные дела
Для Пи Дидди это далеко не первое столкновение с силами правопорядка. Во все скандалы погружаться не будем, упомянем лишь то, что относится к вопросу сексуализированного насилия.
Впервые Пи Дидди в подобном обвинили в 2017 году. Бывший повар рэпера Синди Руэда заявила, что он просил приготовить ей "посткоитальный обед" (то есть обед после секса), хотя они не состояли в любовных отношениях. Также Комбс якобы спрашивал Руэду, нравится ли ей его обнаженное тело.
Изначально Пи Дидди обвинения отрицал, а его сотрудники называли Синди Руэду "обиженным экс-сотрудником". Однако, в феврале 2019 года дело было урегулировано вне зала суда. Пи Дидди заплатил компенсацию Руэде на незванную сумму.
Но по-настоящему плотина обрушилась в ноябре 2023 года. Все началось с бывшей девушки Пи Дидди Кэсси Вентуры, которая встречалась с рэпером до 2019 года.
Вентура обвинила Пи Дидди в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Она утверждала, что рэпер на протяжении их отношений торговал ею, насиловал и избивал ее. Началось это почти сразу, как они познакомилась и подписали контракт, в 2005 году - когда Вентуре было всего 19 лет, рэперу - 37.
Кэсси Вентура заявила, что когда она попыталась разорвать отношения в 2018 году, то Пи Дидди ворвался в ее дом и изнасиловал ее.
И это дело было урегулировано вне зала суда, причем на следующий же день после подачи иска. Сколько именно Пи Дидди заплатил Вентуре неизвестно.
В мае 2024 года всплыло видео 2016 года, на котором запечатлен один из инцидентов. В ролике видно, как Пи Дидди избивает беззащитную Кэсси Вентуру.
I had no idea #Cassie went through this kind of abuse from #diddy until i saw it from my own eyes 😩😭. pic.twitter.com/knEFLvmRcA— Ken’Dre (@Kendrebell_) May 17, 2024
Рэпер публично извинился за произошедшее: "мне было отвратительно тогда, когда я это сделал, и мне отвратительно сейчас".
В том же ноябре 2023 года на Пи Дидди подали еще два иска. Одна женщина, пожелав остаться анонимной, заявила, что рэпер изнасиловал ее вместе с певцом Аарон Холлом в начале 1990-х годов, когда девушке было всего 16 лет. Вторая девушка заявила, что в 1991 году Пи Дидди, подсыпав ей наркотики в напиток, изнасиловал ее.
Обе истицы утверждают, что рэпер снимал происходящее на видео.
Это не единственные поданные на Пи Дидди иски. Всего с ноября 2023 года на рэпера было подано как минимум 10 исков о сексуализированном насилии, в том числе и от мужчины - музыкального продюсера Родни "Lil Rod" Джонса.
Последний утверждает, что Пи Дидди накачал его наркотиками и совершил сексуализированное насилие над ним, а также заставил продюсера заняться сексом с проституткой.
Стоит отметить, что Пи Дидди отрицает все обвинения, поданные на него после ноября 2023 года, судебное разбирательство еще идет.
Все все знали?
Впрочем, кажется, что в индустрии подобное поведение Пи Дидди не было большим секретом.
Для начала, большой популярностью пользовались так называемые "Белые вечеринки" Пи Дидди. Это были вечеринки, которые рэпер с 1998 по 2009 годы устраивал в своем поместье. Их гостями становились главные звезды: Леонардо ди Каприо, Эштон Кутчер, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Джей-Зи, Дональд Трамп и многие другие.
📍Combs hosted so-called "white parties" that managed to become popular in Hollywood, as they attracted many celebrities, including Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, the Kardashian family and Beyonce - all of whom could be alleged witnesses to Combs' crimes, but they all chose pic.twitter.com/yOuzx0mm5t— DI MONAK 🌍 (@ILordOfCruise) September 28, 2024
Собственно, тут и происходит одна из главных путаниц в соцсетях. Многие взаимозаменяют "Белые вечеринки" и те самые Freak Offs, о которых мы писали выше. Что, технически, не совсем верно.
Днем и ранним вечером "Белые вечеринки" ничем не отличались от обычных светских посиделок. Более того, на них приходили семьями. Все менялось ближе к ночи. По словам рэпера Lecrae, один раз Пи Дидди даже выступил с речью, где призвал гостей выпроводить детей, чтобы взрослые "оттянулись по полной".
И поэтому, хоть очень многие звезды посещали "Белые вечеринки", кто из них оставался на более "взрослую" часть неизвестно. Представители того же ди Каприо, например, отрицают участие актера в подобном.
Но и те самые Freak Offs были известны многим. В январе 2024 года стендап-комик Кэтт Уильямс пришел в YouTube-канал Club Shay Shay, где безапелляционно проходится по очень многим знаменитостям, в том числе рассказывая и о том, что для Пи Дидди "все закончится в 2024 году".
При этом еще в 2004 году в своих выступлениях Уильямс упоминал "вечеринки в поместьях", где, по его словам, происходили различные непотребства. Впрочем, тогда никаких имен юморист не называл.
Впрочем, и сам Пи Дидди особо не скрывался. Вот отрывок из его интервью 1999 года, в котором он говорит, что его за такие вечеринки "наверняка арестуют, хотя мы просто хорошо проводим время". Правда, никакой конкретики рэпер не дал.
In 1999, Sean "Diddy" Combs spoke with ET about the sort of parties he likes to throw.— Entertainment Tonight (@etnow) September 23, 2024
"They're going to be shutting them down. They're going to probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time," he said at the time, while… pic.twitter.com/eLRjBAAwrN
Отсылки к "Белым вечеринкам" Пи Дидди делали и в сериалах. Самые известные примеры: "Симпсоны" (разумеется) и "Сверхъестественное". В последнем между главными героями происходит следующий диалог:
- Кому нравятся девственницы и золото?
- Пи Дидди?
Damn Supernatural💀 they were calling P Diddy out back then too! pic.twitter.com/PO0gcIQ1cZ— zoe (@zoerendon) April 5, 2024
А в июле 2024 года рэпер Эминем выпустил альбом The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), в котором есть трек Fuel, на котором есть следующие строчки.
I'm like an R-A-P-E-R (Yeah)
Got so many eses (S-As), eses (Huh)
Wait, he didn't just spell the word "rapper" and leave out a P, did he? (Yep)
В прямом значении перевод звучит так
Я прямо Р-Э-П-Е-Р (Да)
У меня столько друзей*, друзей (А?)
Погоди, он только что проговорил слово "рэпер" и забыл букву "П"**, не так ли? (ага)
* Ese по-испански значит "друг"
** В английском языке слово "рэпер" пишется с двумя "п".
Но, как принято у Эминема, у этой строфы есть второе значение. Слова raper переводится с английского как насильник, испанкое ese созвучно буквосочетанию SA - то есть sexual assault - "сексуализированное насилие". А словосочетание P, did he - созвучно имени Пи Дидди.
Таким образом, по-другому строфу можно перевести так.
Я прямо НАСИЛЬНИК (Да)
Я столько раз занимался сексуализированным насилием (А?)
Погоди, он только что проговорил слово "насильник" и оставил Пи Дидди? (ага)
В общем, почти прямое обвинение.
Другим известным обвинителем Пи Дидди является рэпер 50 Cent. На протяжении многих лет он "укалывал" его в своих песнях, социальных сетях или просто в интервью. Вот, например, он рассказывает о том, как Пи Дидди, якобы, пытался изнасиловать рэпера.
Сейчас же 50 Cent объявил, что продюсирует документальный сериал для Netflix о преступлениях Пи Дидди. Прибыль он обещает отдать на помощь жертвам сексуализированного насилия.
В чем еще подозревают Пи Дидди
Громкий арест рэпера стал поводом для многих вспомнить и другие подозрения в его адрес.
В первую очередь, Пи Дидди подозревают в организации убийства рэпера Тупака в 1996 году. Еще тогда, в 1996 году, глава лейбла Death Row Records, на котором записывался Тупак, назвал Пи Дидди причастным к покушению.
В Тупака стреляли еще в 1994 году, и уже тогда он подозревал в произошедшем рэпера The Notorious B.I.G. и стоящего за ним Пи Дидди.
Заново подозрения возникли в марте 2008 года, когда газета Los Angeles Times заявила, что ограбление и стрельбу в Тупака в 1994 году организовали The Notorious B.I.G. и Пи Дидди. В качестве доказательства использовались предполагаемые документы ФБР.
Однако, позже Los Angeles Times пошла на попятную, признав, что документы были сфабрикованы, а в 2012 году в стрельбе по Тупаку признался некий Декстер Айзек, заявив, что сделал это по приказу Джимми Хенчмана - в прошлом музыкальному продюсеру, которые сейчас отбывает пожизненное тюремное заключение за наркоторговлю.
И вот тот же Айзек намекал, что как раз за убийством Тупака в 1996 году стоит Пи Дидди. Но конкретных улик не предоставил.
В 2019 году гангстер Дуэйн Кит "Киф Д" Дэвис выпустил мемуары "Легенда Комптон-стрит", в которых заявил, что находился в машине во время убийства Тупака, но не стрелял, а лишь сидел рядом. В сентябре 2023 года Дэвиса арестовали, и он заявил, что "не испытывает никаких угрызений совести по поводу того, что сделали, ведь им за это полагалась выплата в 1 млн долларов от Шона Комбса, главы лейбла Bad Boy".
Насколько можно верить словам Дэвиса - вопрос открытый.
Кстати, в 2018 году Эминем выпустил песню Killshot, технически, дисс-трек на музыканта Machine Gun Kelly, но есть в нем и следующие строки:
But Kells, the day you put out a hit's the day Diddy admits
That he put the hit out that got Pac killed, ah
Здесь обыгрывается двойное значение словосочетание put out the hit - выпустить хит и заказать убийство.
Но, Келли, день, когда ты выпустишь хит, будет днем, когда Дидди признается,
Что это он заказал убийство Тупака
В пару с убийством Тупака идут подозрения по поводу убийства самого The Notorious B.I.G., которое произошло в марте 1997 года. Правда, в этом случае даже косвенных улик в сторону Пи Дидди нет, кроме неподтверждённой информации от бывшего телохранителя Пи Дидди Джина Дила, что The Notorious B.I.G. якобы подумывал уйти с лейбла Bad Boy.
Впрочем, тот же 50 Cent утверждал, что Пи Дидди знает убийц и Тупака, и The Notorious B.I.G. О последнем даже говорится в его дисс-треке The Bomb, который 50 Cent выпустил в 2006 году.
Но куда более обоснованным выглядит обвинение Пи Дидди в том, что он взорвал машину рэпера Kid Cudi.
В январе 2012 года неизвестные с помощью коктейлей Молотова подожгли принадлежащий Kid Cudi "порш". Уже тогда подозревали вмешательство Пи Дидди, но конкретных доказательств не было.
Однако, в иске Кэсси Вентуры (о нем писалось выше) напрямую говорится, что Пи Дидди поджег машину из-за того, что узнал о связи Вентуры и Kid Cudi. Сам Kid Cudi подтвердил ставшую публичной информацию.
Впрочем, по неподтвержденным источникам, Пи Дидди якобы не хотел причинять физический вред Kid Cudi и удостоверился, чтобы никого в машине не было.
Конспирологические теории
Ну и напоследок окунемся в теории, у которых нет никаких доказательств, кроме домыслов и откровенных интернет-выдумок.
Так в интернете вспомнили ролик с 15-летним Джастином Бибером, который проводит время с Пи Дидди.
Многим зрителям показалось, что Бибер выглядит некомфортно. Сразу были сделаны выводы о том, что Дидди якобы домогался певца.
Дополнительное топливо этим слухам поддали мемуары модели и певицы Ким Портер, которая находилась в отношениях с Пи Дидди с 1994 по 2007 годы.
Портер умерла в 2018 году, но в сентябре 2024 года на полки вышла книга Kim’s Lost Words, якобы мемуары Портер. В этой книги утверждалось, что Пи Дидди насиловал неназванного молодого певца не из США. Учитывая, что Бибер из Канады, он под это описание подходит.
Впрочем, правдивость мемуаров вызывает вопросы. Их авторы называют себя друзьями Портер, которая якобы передала им свои записи, на всякий случай. Но дети Портер и Пи Дидди заявили, что эта книга является фейком.
Сам Бибер никак эти слухи не комментировал. Но некоторые уверен, что он подавал тайные знаки в своем клипе на песню Yummy.
@alexismae.xo Diving into Justin Bieber’s Yummy music video 😳 #justinbieber #yummy #pdiddy #greenscreen ♬ Yummy - Justin Bieber
Еще более странным и невероятным выглядит обвинение Пи Дидди в том, что он виноват в смерти Майкла Джексона.
В 2013 году рэпер J. Cole выпустил песню She Knows. В ней, среди прочего, он упоминает знаменитостей, погибших в 21-м веке. Интернет заинтересовали строчки:
Rest in peace to Aaliyah
Rest in peace to Left Eye (Left Eye)
Michael Jackson, I'll see ya
Just as soon as I die (I die)
Покойся с миром, Алия
Покойся с миром, Лефт Ай
Майкл Джексон, я увижу тебя,
Как только умру
Конспирологи уверены, что это намек на то, что смерти Майкла Джексона, а также певиц Алии и Лизы "Лефт Ай" Лопес - это дело рук Пи Дидди, а также Бейонсе и ее мужа Джей Зи.
Доказательства? Название песни She Knows ("Она знает") созвучно с She Knowles ("Она - Ноулз"). Ноулз - фамилия Бейонсе. Джей Зи - ее муж, и оба очень дружны с Пи Дидди.
Есть и дополнительные улики - Алия, Лефт Ай и Майкл Джексон все умерли 25 числа (25 августа 2001 года, 25 апреля 2002 года и 25 июня 2009 года соответственно). А Бейонсе, Джей Зи и Пи Дидди все родились 4 числа (4 сентября 1981 года, 4 декабря 1969 года и 4 ноября 1969 года соответственно). И просто ли совпадение, что в 2017 году Джей Зи выпустил альбом под названием "4:44"?
Разумеется, это просто совпадение. Но мотив для подобных "преступлений" в интернете нашли быстро. Якобы Алия, Лефт Ай и Майкл Джексон были главными конкурентами для Бейонсе в год своей смерти.
К этой теории примешивается следующая - якобы следующей жертвой тройки должна была стать певица Тейлор Свифт. Но ту спас Канье Уэст. Как?
В 2009 году Свифт, которой тогда было всего 19 лет, получила награду за "Лучшее женское музыкальное видео" на церемонии MTV Video Music Awards. Но не успела Свифт сказать свою речь, как Уэст вышел на сцену, прервал ее и сказал в микрофон, что лучший клип выпустила Бейонсе.
Как именно это спасло Свифт конспирологи не уточняют. Также в теорию не ложится тот факт, что, когда Бейонсе стала лауреаткой главной награды - "Видео года" - она сама позвала на сцену Свифт и дала ей договорить свою речь.
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Как и все большие скандалы, история с Пи Дидди обросла множеством недостоверных деталей. А в соучастники к настоящим преступлениям записываются практически все знаменитости, кто имел неосторожность сфотографироваться вместе с Пи Дидди.
Но стоит отделять зерна от плевел. На данный момент, Пи Дидди обвиняется по очень конкретным статьям: сексуализированные насилие, принуждение к проституции, торговля людьми. И пока обвиняемым является только он, а также люди из его команды.
Все остальное - это просто слухи, домыслы или просто конспирология.
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