Одна вещь, которую нужно сделать, прежде чем положить мясо в морозилку

В случае привлекательной цены можно купить, к примеру, кусок свинины гораздо большего размера, чем нужно для приготовления одного блюда. Аналогично с любым другим мясом животных или птиц, в том числе и с фаршем.

Перед тем же, как положить мясо в морозилку,

следует разделить его на порции, которые будет легко приготовить.

Представьте, сколько места занял бы, например, 3-килограммовый кусок шейного карбонада. И что делать с этим куском после разморозки, если только не собираешься есть одно и то же всю неделю?

Разделение мяса на более мелкие порции гарантирует, что:

мясо заморозится равномернее и быстрее;

одного куска хватит для приготовления одного блюда, и вам не придется разбираться с остатками;

более мелкие порции удобнее хранить в морозилке, особенно если там уже есть другие продукты.

Также на каждой упаковке с мясом будет полезно указать дату его заморозки. Таким образом, в первую очередь можно будет приготовить тот кусок, который провел в морозилке больше времени.

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