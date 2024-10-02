Если ваша морозилка не забита грибами, ягодами и прочими вкусностями из леса и огорода, ее точно можно использовать для заморозки мяса, что во время скидок может помочь существенно сэкономить. Однако перед тем, как замораживать купленное мясо, следует сделать одну вещь.
Одна вещь, которую нужно сделать, прежде чем положить мясо в морозилку
В случае привлекательной цены можно купить, к примеру, кусок свинины гораздо большего размера, чем нужно для приготовления одного блюда. Аналогично с любым другим мясом животных или птиц, в том числе и с фаршем.
Перед тем же, как положить мясо в морозилку,
следует разделить его на порции, которые будет легко приготовить.
Представьте, сколько места занял бы, например, 3-килограммовый кусок шейного карбонада. И что делать с этим куском после разморозки, если только не собираешься есть одно и то же всю неделю?
Разделение мяса на более мелкие порции гарантирует, что:
- мясо заморозится равномернее и быстрее;
- одного куска хватит для приготовления одного блюда, и вам не придется разбираться с остатками;
- более мелкие порции удобнее хранить в морозилке, особенно если там уже есть другие продукты.
Также на каждой упаковке с мясом будет полезно указать дату его заморозки. Таким образом, в первую очередь можно будет приготовить тот кусок, который провел в морозилке больше времени.
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