Освобожденный в рамках обмена заключенными России и Германии российский оппозиционер Андрей Пивоваров стал новым гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET. В 40-минутном разговоре мы обсудили, чем Рига похожа на Санкт-Петербург, почему российская оппозиция мешает себе, как достучаться до сторонников Путина и когда все снова будет хорошо.