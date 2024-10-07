Освобожденный в рамках обмена заключенными России и Германии российский оппозиционер Андрей Пивоваров стал новым гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET. В 40-минутном разговоре мы обсудили, чем Рига похожа на Санкт-Петербург, почему российская оппозиция мешает себе, как достучаться до сторонников Путина и когда все снова будет хорошо.

В эфире прозвучало:​

  • 0:00 Андрей Пивоваров о жизни после тюрьмы;
  • 5:51 "Стадион мертвецов" - оппозиционер о жертвах войны;
  • 8:00 Как Пивоваров чувствует себя в роли одного из самых заметных оппозиционеров;
  • 14:53 Раздроблена ли российская оппозиция?
  • 19:21 "Мы не привлекаем сомневающихся и отталкиваем сторонников";
  • 23:57 "В тюрьме учишься не обострять конфликт";
  • 26:25 Пивоваров уверен, что ситуация скоро изменится. Почему?
  • 29:03 Как произойдет смена власти в России?
  • 33:08 Пивоваров о действиях Европы и США в отношении россиян;
  • ​38:38 Когда все будет хорошо?
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