Освобожденный в рамках обмена заключенными России и Германии российский оппозиционер Андрей Пивоваров стал новым гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET. В 40-минутном разговоре мы обсудили, чем Рига похожа на Санкт-Петербург, почему российская оппозиция мешает себе, как достучаться до сторонников Путина и когда все снова будет хорошо.
В эфире прозвучало:
- 0:00 Андрей Пивоваров о жизни после тюрьмы;
- 5:51 "Стадион мертвецов" - оппозиционер о жертвах войны;
- 8:00 Как Пивоваров чувствует себя в роли одного из самых заметных оппозиционеров;
- 14:53 Раздроблена ли российская оппозиция?
- 19:21 "Мы не привлекаем сомневающихся и отталкиваем сторонников";
- 23:57 "В тюрьме учишься не обострять конфликт";
- 26:25 Пивоваров уверен, что ситуация скоро изменится. Почему?
- 29:03 Как произойдет смена власти в России?
- 33:08 Пивоваров о действиях Европы и США в отношении россиян;
- 38:38 Когда все будет хорошо?