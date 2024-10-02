В Чите приговорили 13 человек к срокам до 23 лет за диверсии

По данным СМИ, возраст фигурантов дела - от 17 до 23 лет. Ключевой обвиняемый, 20-летний Егор Кусонец получил 23 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, при этом первые 6 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Сроки от 4 до 23 лет

Владиславу Тургушеву - назначен 21 год с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима, Артему Бегояну - 20 лет, Илье Демешову - 19 лет. Остальные приговорены к срокам от 8,5 до 16 лет лишения свободы. Алексей Нифонтов получил 4 года за пособничество. Кроме этого, частично удовлетворены гражданские иски. Приговор еще не вступил в законную силу, указывается далее.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России участились случаи диверсий на объектах РЖД и другой инфраструктуре, а также на военных объектах. Суды назначают по данным обвинениям длительные сроки лишения свободы.

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