Чт, 3.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Ринкевич надеется, что конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в масштабную войну

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Ракетная атака Ирана на Израиль - это дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, который, как хочется надеяться, не перерастет в широкомасштабную региональную войну, заявил агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он подчеркнул, что поддержка Ираном шиитской группировки "Хезболла" и дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке заслуживают решительного осуждения.

Как сообщалось, накануне вечером Иран выпустил по Израилю 200 ракет, сообщило в среду государственное телевидение Ирана, контролируемое теократическим режимом. Израиль ранее сообщил, что Иран выпустил около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

Израильские медики сообщают, что в результате обстрела два человека получили легкие осколочные ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, выпустив ракеты по Израилю.

После того, как США заявили, что обсуждают с Израилем общую ответную реакцию, глава Генштаба Ирана предупредил, что в случае ответной атаки Тегеран нанесет удар по израильской инфраструктуре.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх