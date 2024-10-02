Ринкевич надеется, что конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в масштабную войну

Он подчеркнул, что поддержка Ираном шиитской группировки "Хезболла" и дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке заслуживают решительного осуждения.

Как сообщалось, накануне вечером Иран выпустил по Израилю 200 ракет, сообщило в среду государственное телевидение Ирана, контролируемое теократическим режимом. Израиль ранее сообщил, что Иран выпустил около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена.

Израильские медики сообщают, что в результате обстрела два человека получили легкие осколочные ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, выпустив ракеты по Израилю.

После того, как США заявили, что обсуждают с Израилем общую ответную реакцию, глава Генштаба Ирана предупредил, что в случае ответной атаки Тегеран нанесет удар по израильской инфраструктуре.

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