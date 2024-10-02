Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в базы ВВС Израиля

"Вчера во время иранской атаки несколько ракет попали в израильские авиабазы. Никакая наступательная инфраструктура или потенциал баз ВВС Израиля не были повреждены", - говорится в заявлении.

Сообщений о пострадавших людях или поврежденных самолетах не поступало, заявили в армии.

Иран выпустил более 180 ракет по Израилю во вторник, 1 октября, на фоне эскалации боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла". Израиль утверждает, что перехватил большинство ракет.

Между тем, в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску в среду, 2 октября, погибли три человека, сообщает Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующаяся в Великобритании организация, собирающая данные о погибших в Сирии людях.

По данным SOHR, Израиль ударил по квартире в жилом доме в квартале Мазех, который часто посещают лидеры "Хезболлы" и иранские спецслужбы. Погибли по меньшей мере три человека, двое из них - иностранцы.

Организация отмечает, что в результате предыдущего удара, который был нанесен в место всего в 500 метрах от сегодняшней цели, погибли шесть человек - три гражданских лица и три поддерживаемых Ираном боевика, один из которых был из "Хезболлы".

Израиль нанес сотни ударов по Сирии с начала в стране гражданской войны в 2011 году, в основном по армейским позициям и поддерживаемым Ираном боевикам, включая бойцов "Хезболлы".

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