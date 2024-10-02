Цюрихский кинофестиваль решил не показывать скандальный фильм "Русские на войне"

Фестиваль пройдет с 3 по 13 октября. Предполагалось, что первый показ фильма "Русские на войне" для зрителей ZFF состоится 7 октября.

"Безопасность нашей публики, гостей фестиваля и его сотрудников для оргкомитета ZFF имеют наивысший приоритет. Фильм, который был показан на других международных фестивалях, остается в конкурсной программе документальных фильмов кинофестиваля ZFF", - говорится в заявлении на сайте кинофестиваля.

Расходы на билеты, приобретенные зрителями на показ фильма, обещают возместить.

Режиссер Анастасия Трофимова в Цюрих не приедет. Организаторы отказались давать комментарии журналистам на тему фильма.

Фильм, в котором Трофимова в течение нескольких месяцев сопровождала российскую воинскую часть в войне против Украины, вызвал бурную реакцию, особенно среди украинцев. Показы на кинофестивале в Торонто приходилось отменять из-за угроз.

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