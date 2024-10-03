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Передача раскрывает новую информацию о трагедии в Резекне, где поезд сбил человека

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Поезд
Поезд Фото: Ieva Čīka/LETA

Утром во вторник, 1 октября, в Резекне поезд насмерть сбил человека. Передача Degpunktā телеканала TV3 раскрывает новую информацию о произошедшем.

Несчастный случай произошел в темное время суток, в условиях плохой видимости. Медики и стражи порядка быстро прибыли на место происшествия.

"Машинист, управляя поездом на скорости около 55 километров в час, заметил на рельсах лежащего человека и сразу же подал звуковой сигнал и применил срочное торможение. К сожалению, человек не реагировал на сигналы и торможение поезда, в результате чего произошло столкновения", - говорится в комментарии Vivi.

TVNET уже сообщал, что из-за происшествия во вторник поезд Зилупе - Рига ехал с опозданием в неполные два часа.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

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