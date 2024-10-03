ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Палестинская террористическая организация ХАМАС заявила в своем заявлении из сектора Газа, что оба исполнителя теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан были ее членами. ХАМАС также пригрозил новыми нападениями.

Оба мужчины, застреленные израильскими силами безопасности, во вторник убили людей на городской железной дороге и на автобусной остановке в районе Тель-Авива Яффо, где проживают преимущественно арабы.

У одного террориста была автоматическая винтовка, второй был вооружен ножом. СМИ сообщали, что жертвами нападения стали пассажиры железной дороги и прохожие.

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