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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

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На месте теракт в Тель-Авиве
На месте теракт в Тель-Авиве Фото: AFP/SCANPIX

Группировка палестинских боевиков ХАМАС в среду взяла на себя ответственность за совершенный во вторник в Тель-Авиве теракт, в ходе которого двое нападавших убили семь человек и ранили еще 17, сообщает DPA.

Палестинская террористическая организация ХАМАС заявила в своем заявлении из сектора Газа, что оба исполнителя теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан были ее членами. ХАМАС также пригрозил новыми нападениями.

Оба мужчины, застреленные израильскими силами безопасности, во вторник убили людей на городской железной дороге и на автобусной остановке в районе Тель-Авива Яффо, где проживают преимущественно арабы.

У одного террориста была автоматическая винтовка, второй был вооружен ножом. СМИ сообщали, что жертвами нападения стали пассажиры железной дороги и прохожие.

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