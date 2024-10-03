Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута в среду вечером. Удар был нанесен по зданию рядом с парламентом страны и региональной штаб-квартирой ООН.
Израильский удар по центру Бейрута: ливанские власти сообщили о шести погибших
Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла точечный удар по объекту группировки «Хезболла» в Бейруте.
Как сообщают ливанские источники, в результате удара был поврежден принадлежащий «Хезболле» медицинский центр.
По словам ливанских чиновников из системы здравоохранения, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.
Работающие в ливанской столице корреспонденты Би-би-си сообщали о мощном взрыве в центре города. Три взрыва также прогремели на юге Бейрута, за ними последовало еще два взрыва.
По данным корреспондентов Би-би-си, пострадавшее здание находится в районе Эль-Башура рядом с парламентом Ливана и региональной штаб-квартирой ООН.
«Еще одна бессонная ночь в Бейруте. Считаю взрывы, сотрясающие город. Никаких предупреждающих сирен. Не знаю, что будет дальше. Впереди только эта неопределенность», — написала в X специальный координатор ООН в Ливане Жанин Хеннис-Плассхарт.
Еще три ракеты также попали в южный пригород Бейрута, где на прошлой неделе был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, пишет Reuters.
Первый удар по центру Бейрута израильская армия нанесла в ночь на понедельник, до этого она в основном атаковала южные окраины города, где сосредоточены объекты «Хезболлы».
Израильские военные ночью снова выпустили предупреждение для жителей некоторых районов на юге ливанской столицы о необходимости покинуть их в связи с тем, что ЦАХАЛ планирует наносить по ним удары.
«Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих „Хезболле“, против которых армия будет действовать в ближайшее время», — заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 46 человек, 85 получили ранения.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
В среду, на следующий день после того, как израильская армия объявила о начале сухопутной операции на границе с Ливаном, ЦАХАЛ сообщил о первом погибшем в боях с боевиками «Хезболлы» военнослужащем.
Впоследствии число погибших солдат возросло до восьми.
Представитель «Хезболлы» заявил в среду, что бойцы группировки «полностью готовы к обороне» и обладают достаточными запасами вооружений для боев с израильской армией.
В среду утром Армия обороны Израиля выпустила предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что к операции по уничтожению «террористической инфраструктуры» в приграничных деревнях на юге Ливана присоединились дополнительные подразделения.
Отдавая дань уважения погибшим солдатам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что они пали «в разгар тяжелой войны против оси зла Ирана, которая стремится уничтожить нас».
«Этого не произойдет, потому что мы будем стоять вместе, и с божьей помощью мы победим», — сказал он.
Израильские средства ПВО в среду снова были задействованы в отражении атак — по данным ЦАХАЛ, в течение суток из южного Ливана по северу Израиля было выпущено более 240 ракет.
Накануне израильская ПВО при поддержке американских эсминцев в Средиземном море отразила большинство из 200 баллистических ракет, выпущенных Ираном в ответ на убийство лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.
Нетаньяху настаивает на том, что наземное наступление в Ливане ослабит возможности «Хезболлы» и вытеснит боевиков из приграничных районов, что позволит десяткам тысяч израильтян вернуться в свои дома на севере страны.
- Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана
- «Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее». Израиль грозит ответом на удары Тегерана по своей территории
- «Шах и мат». Хасан Насралла убит. Что ждет «Хезболлу» без него?