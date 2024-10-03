Израильский удар по центру Бейрута: ливанские власти сообщили о шести погибших

Израильские военные ночью снова выпустили предупреждение для жителей некоторых районов на юге ливанской столицы о необходимости покинуть их в связи с тем, что ЦАХАЛ планирует наносить по ним удары.

«Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих „Хезболле“, против которых армия будет действовать в ближайшее время», — заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 46 человек, 85 получили ранения.

Южные районы Бейрута вечером в среду Фото: AFP

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В среду, на следующий день после того, как израильская армия объявила о начале сухопутной операции на границе с Ливаном, ЦАХАЛ сообщил о первом погибшем в боях с боевиками «Хезболлы» военнослужащем.

Впоследствии число погибших солдат возросло до восьми.

Представитель «Хезболлы» заявил в среду, что бойцы группировки «полностью готовы к обороне» и обладают достаточными запасами вооружений для боев с израильской армией.

В среду утром Армия обороны Израиля выпустила предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.

Фото: BBC

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что к операции по уничтожению «террористической инфраструктуры» в приграничных деревнях на юге Ливана присоединились дополнительные подразделения.